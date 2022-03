Ferhat Gündoğdu: 'Bu bir operasyon değil!'

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de kalan haftalarda görev yapacak hakemleri belirlerken yeni listede, tecrübeli isimler Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Tugay Kaan Numanoğlu, Ali Palabıyık, Hüseyin Göçek, Alper Ulusoy, Abdulkadir Bitigen, Suat Arslanboğa ve Bahattin Şimşek yer almamıştı.MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, özel röportajında Güntekin Onay'ın konuğu olarak beIN SPORTS ekranlarında konuştu."Bu aldığımız karar, operasyon ya da temizlik kelimeleriyle değerlendirilemez. Bunlar doğru değil. MHK olarak yaptığımız bir projenin birinci etabı. Bu bir proje, sistem için bir çalışma.""Türk futbolunda bir değişim için bir proje üretmek gerekiyordu. Plan ve program yaptık. Yönetime sunduk ve onay aldık. 4 ay boyunca herkese süre tanıdım. Kurulumda çalışma arkadaşlarım da dahil. Bunu kendilerine de söyledim. Eğer Türk futboluna bir hizmet sunuyorsak ve kalite de sorgulanıyorsa, ne yapmak gerekiyorsa, onları sorguladık. Bu mantıkla başladık. 4 aylık sürede hakem arkadaşları çok ince bir çalışmayla gözlemledik. 8 Mart günü kararımızı hayata geçirdik.""Bunun ismi klasman belirleme ve bu her yıl yapılır. Klasman belirleme Serdar Tatlı döneminde, 4 döneme çıkarıldı. Performansı düşük olan hakemlerin performansını arttırmak için böyle bir şey yapıldığı söylendi. O zaman bunun nedenini anlamamıştım ama daha sonradan anladım.""Son 48 saatte yaşananları gördüğümde ne kadar doğru bir karar aldığımızı anlamış oldum.""Bu klasman belirlemede, üç kategoride arkadaşımız var. Birinci kategoride hakemliğinin son senelerine gelmiş, isimleri yıpranmış arkadaşlarımız. Bu onların elinde olan bir şey değil. Her yıl 40 maça çıkarsanız, yıpranırsınız.""4 aylık çalışmanın özellikle son 2 aylık dönemindeki ölçütler belirleyici oldu. Hakem arkadaşlarımızın hiçbir suç örgütü, hiçbir illegal işle alakası yoktur. Zaten devletin gerekli mekanizmaları hepimizi incelemiştir.""Bazı arkadaşlarımız bilerek ya da bilmeyerek, kurumun üstünde davranmaya başladılar. Statülerinden dolayı hakemlik sistemi olumsuz etkilenmeye başladı. Davranışlarında hür olmayan bir hakem, asla doğru karar veremez. Hakemlerden beklenen, rahat ve hür karar vermeleridir.""1 gün bile beklemeye, Türk futbolunun tahammülü yok. Her hafta eleştiri, her hafta yapılan değerlendirmeler, sadece bize değil, Türk futboluna zarar veriyor. Sistemde tıkanıklığa neden olanlarla yollarımızı ayırmaya karar verdik.""Bu arkadaşlarımızın bir kısmı, bulundukları liglere karşılık veremediler. Sadece benim dönemimde değil, daha öncesinde de böyleydi.""Biz bu kararı Türk futbolu için yaptık. 1 gün bile bekleyemezdik. İçlerinde pırıl pırıl genç arkadaşlarımız var. Karar 8 Mart gününde verilmedi. 1,5 aydır Sayın Başkan Nihat Özdemir'e adım adım rapor verdim. Kasıtlı olsam, bunu devre arasında yapardım. Bu arkadaşlara şans vermek istedim. Zaman zaman mesajlarla, açık uyarılarla bu arkadaşları bilgilendirdim. Ama karşılık alamadım.""Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Ali Palabıyık kötü hakem değil. Akla yatkın bir karar gibi gelmiyor olabilir.""Sistem üzerinden beklenen değişiklikleri yapacaksak, kişisel değerler üzerinden gidersek zorlanırız. Hakemlik yapmak isteyen arkadaşlar olursa, alt kategoride devam edebilirler. Gözlemci olabilirler. Bir alt lig için VAR çalışması yapıyoruz, orada da devam edebilirler. Önümüzdeki hafta bu arkadaşlara davet göndereceğim ve tek tek görüşeceğiz.""TFF Yönetimi'nden talep ve baskı gelmedi. Buna hiçbir kulüp de dahil olmadı. Bunu ben ve kurulum belirledi. Bu listeden tamamıyla ben sorumluyum, ben yaptım. David Elleray'nin bununla ilgisi yok. İsterseniz ona da sorarsınız.""Mete Kalkavan'ın bırakması bir karardır. Bizde grev yok, istifa edebilir, belli bir süre görev almak istemeyebilir. 6719 hakemimiz var. Süper Lig için tecrübe çok önemli ama aşağıda bekleyen çok genç arkadaşımız var. Yıllarca B klasmanında, C klasmanında bekleyenler var. Alttan gelen çok iyi arkadaşlar var, iddialıyım.""10 tane B'den A klasmanına geçen arkadaş var. C klasmanı için çok istekli olanlar var. Bir alt tarafta aynı şekil pırıl pırıl hakemler var. Taşın altına elimizi değil, gövdemizi soktuk. Nihat Özdemir'e teşekkür ederim.""Ben mutfaktan geliyorum. Çok değerli hocalarım, alt liglerde bana önemli görevler verdiler. Anadolu'da çok fazla insan tanıdım. Yönetimsel sorunları gördüm, araştırdım. Devamlı bununla kafa yordum. Çok fazla projem ve kaydım var. Birçoğu çöp oldu. İhtilal, operasyon misyonuyla yola çıkılmaz. Gördüğümüz soruna dokunduk. Bu ruhumuzu kaybetmek istemiyoruz. Bu duygusal bir taş. Kamuoyunun, arkadaşlarımızın bu üzüntüsüne göğüs gerebilmek gerekmektedir.""Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus arkadaşım. Henüz konuşmadık. Bazı arkadaşlarımız aradı. Açıklama yapacağımı, görüşeceğimizi söyledim. Şimdilik konuşmamalarını tavsiye ettim. Sağ olsunlar dinlediler. Diğer arkadaşlar aramadı, şaşkınlık içinde olabilirler.""Yönetime bunun gerekçelerini ve nasıl yapacağımızı sundum. 48 saatte twitter'da çok fazla asılsız iddia gündeme geldi. Sosyal medyadaki söylentilerin önüne geçmek istedik.Soru: "Trabzonspor'un yarışta tek kalması kararda etkili oldu mu?"Ferhat Gündoğdu: "Doğrudan etki etmedi ama dolaylı etkenlerden biriydi.""Kalan haftalar için endişeye gerek yok. Biz ve hakemle güvenin. Kamuoyu insani hatayı kabul ediyor. Bu 12 hakem de hata yaptı, en genç arkadaşlar da bu hataları yapıyor. Kamuoyu genç arkadaşlarımızın hatalarını kabul ediyor. Yolları ayırdığımız arkadaşlara zaten uzun süredir az maç verdik. Genç arkadaşlara daha çok maç verdik.""Kadın hakemlerimiz artık daha fazla görev alacak. Bu kararımızı da göreceksiniz.""VAR odasında görev alacak arkadaşlarımız, sınava giriyor. 100 üzerinden 75 alamayan VAR odasına giremiyor. 40 üzerinde kliple, görsel hafızaları gelişti. Birçok eğitimimiz var.""VAR teknolojimiz çok iyi, iyi bir yatırım yapılmış. Sık sık 'Sizin VAR teknolojinizi kullanabilir miyiz?' diye davet alıyoruz. Ancak VAR'ı da kullanan bir insan. VAR'ın ilk iki yılı sancılı geçti. VAR çizgisini de yazanlar, insanlar. Konseptin sahibi David Elleray.""Sık sık VAR odasına giren hakemlere Riva'da eğitim veriyoruz. Çizgilerde bir standart oluştu. VAR odasına çok fazla yetki vermediğimiz, staj yapsın diye AVAR II atadık.""Yabancı hakeme karşıyım. 80 milyonluk çok büyük bir devletiz. İnsan kaynağıyla ilgili hiçbir sıkıntımız olmamış. Küllerimizden doğan bir milletiz. Bu ülkede teknik direktör, futbolcu, hakem olmaması, dışarıdan getirilmesi... Şahsi olarak doğru bulmuyorum.""Profesyonel hakemlik dünyada denendi. Çok gelişmiş ülkeler bile zorlandı. Yarı profesyonel hakemlik birçok ülkede uygulanıyor. Bize de uygun olan yarı profesyonel hakemlik. Önümüzdeki yıldan itibaren sözleşmelerimize standart maaş koyacağız ama performansa göre prim alacaklar. Bu rekabeti arttırır.""Toplum olarak sonuçlara bakarız. Kötü olursa, 'Biz demiştik' olur. Arkadaşlarımıza desteği vereceğiz. Herhangi bir olumsuzluk yaşayacağımızı düşünmüyorum. Hepsine güveniyorum."Güntekin Onay: "Türkiye'de oyun çok fazla duruyor, lütfen hakemler gerekeni yapsın."Ferhat Gündoğdu: "Hedeflerimiz arasında bu konu var. İlk yarının ortalaması 52,34 dakika, son derece düşük. Doğrudan hakemin arttırabileceği konu değil. Oyuncunun yere yatması, onun beklentisi. Bir akademisyen gruba bu konuyu verdim. Dünyada çalışma yapılmış mı, incelenmesini istedim ama böyle bir çalışma yok. Ancak konu önceliklerimiz arasında.""Hakemlikte akrabalık işi bitecek. Alt liglerde uygulamaya başladık. 98 tane gözlemci-hakem baba oğula görev vermeyip yollarımızı ayırdık. Bazı babalar aradı ve kendileri ayrıldı. Kimsenin haberi olmadan bu konuyu araştırdım."