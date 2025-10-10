Ferhat Gündoğdu: 'Birçok hakem, sistemi başarıyla temsil ediyor!'

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu, Yakın Doğu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ile Spor Bilimleri Araştırma Merkezi iş birliğinde düzenlenen 'Bir Spor Yöneticisinin Meslek Serüveni' başlıklı söyleşinin konuğu oldu.
Gündoğdu, "Süper Lig'de görev yapan birçok hakem bugün sistemi başarıyla temsil ediyor. Yeni hakemler yetiştirmek, ülkeye kazandırmak, KKTC'de olduğu gibi Türkiye'de de zor. Aday hakemler kendi başvuruyor, sosyal hakları yok ve meslek olarak sürdürülebilir değil. Keşke olsa." dedi.
MHK Başkanı, "Bu nedenle iyi hakemlerimizin kıymetini bilmeliyiz, onlara güvenmeliyiz." ifadelerini kullandı.
Ferhat Gündoğdu, "VAR sisteminde yabancı hakem talebi konuşuluyor, bu güven eksikliğinden kaynaklanıyor. Bizler kendi insanımıza güvenmeliyiz. Hata yapan cezalandırılır, bir yolu bulunur ama sistemin kendi içinde gelişmesine izin vermeliyiz" sözleriyle konuşmasını noktaladı.
