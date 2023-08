Ferhat Akbaş: ''Her sezon güçlenerek ilerliyoruz''

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Ferhat Akbaş, yeni sezona daha güçlü bir şekilde başlayacaklarını belirtti.



Akbaş, turuncu-beyazlı kulübün internet sitesine yeni sezon öncesi açıklamalarda bulundu.



Geçen sezon CEV Şampiyonlar Ligi ile Misli.com Sultanlar Ligi'nde final oynadıklarını hatırlatan Ferhat Akbaş, "Bu, bizim için önemli bir adımdı ama kupaları kazanmamız için yeterli değildi. Yeni sezon yapılanmamızda Naz Aydemir Akyol, Jovana Stevanovic ve Alexa Gray gibi kazanmayı bilen, önemli maçlarda sahada varlıklarını hissettiren isimleri takımımıza kattık. Hepsi kendi pozisyonunda çok önemli ve tecrübeli isimler. Martyna Czyrnianska'nin potansiyeli çok yüksek. Dünya voleybolunda uzun vadede adından çok söz ettirecek. Kadro yapılanmamızda her sezon üzerine koyarak ve güçlenerek ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.



Yeni sezon hazırlıklarının her oyuncunun bireysel durumuna göre farklı tarihlerde başlayacağını vurgulayan 37 yaşındaki çalıştırıcı, "Sezon öncesinde her oyuncumuza özel olarak yaklaşmanın ve belli aşamalar sonrasında takımı bir araya getirmenin daha sağlıklı olduğunu biliyoruz. Milli takımlarda forma giymeyen oyuncularımızla yurt içi ve yurt dışında hazırlık maçları oynayacağız. Ancak o aşamaya gelene kadar fiziksel çalışmalar daha ön planda olacak." şeklinde görüş belirtti.



FIVB Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarısı hakkında da görüşlerini aktaran Ferhat Akbaş, "Milli takımımızın muazzam başarısı bana göre gelecek altın madalyaların da habercisi. Voleybol, Türkiye'deki en büyük kadın hareketi. Bunu tüm voleybol ailesi yıllarca emek vererek başardı. Bu gururu bizlere yaşattıkları için tüm oyunculara, teknik ekibe ve kulüplerle hep iş birliği içinde olan federasyonumuza teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.