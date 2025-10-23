UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında Ferencvaros, Salzburg deplasmanına konuk oldu. Ferencvaros, Red Bull Arena'daki maçı 3-2 kazandı.



Salzburg, 13. dakikada Edmund Baidoo ile 1-0 öne geçti. Ferencvaros, 22. dakikada Barnabas Varga ile penaltıdan yararlanamadı ve ilk yarı 1-0 sona erdi.



Ferencvaros, 50. dakikada Barnabas Varga ile durumu 1-1 yaptı. Konuk ekip Ferencvaros, 56. dakikada Kristoffer Zachariassen ile 2-1 öne geçti. Macaristan temsilcisi Ferencvaros, 58. dakikada Bamidele Yusuf ile bir gol daha bularak maçı 3-1'e getirdi.



Salzburg forması giyen Yorbe Vertessen, 72. dakikada sahneye çıktı ve maçın skorunu 3-2 olarak belirledi.



Bu sonucun ardından Ferencvaros, 7 puana yükseldi. Salzburg'un puanı bulunmuyor.



Ferencvaros, Avrupa Ligi'ndeki bir sonraki maç haftasında sahasında Ludogorets'i konuk edecek. Salzburg, bu kez Go Ahead'ı ağırlayacak.



