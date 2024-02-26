Ferdi Kadıoğlu, Süper Lig'de bir ilki başardı!

Fenerbahçeli yıldız oyuncu Ferdi Kadıoğlu, Kasımpaşa karşısında yakaladığı istatistiklerle Süper Lig'de bir maçtaki en iyi istatistiklerini yakaladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Ferdi Kadıoğlu, Süper Lig'de bir ilki başardı!
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26 Şubat 2024 10:50
Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu, Süper Lig kariyerinde bir ilki yaşadı.

Yıldız oyuncu, Süper Lig'de en fazla ikili mücadele kazandığı ve çalım attığı maçı Kasımpaşa karşısında oynadı.

22 ikili mücadelenin 15'inden galip ayrılan Ferdi, 7 kez da rakiplerini çalımladı. 12 defa da sahipsiz top kazanan Ferdi, %87.9'da pas isabeti sağladı.

SEZON PERFORMANSI 

Bu sezon Fenerbahçe ile 35 maça çıkan Ferdi, 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Yıldız ismin adı, birçok Avrupa deviyle anılıyor. 

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