Ferdi Kadıoğlu, Süper Lig'de bir ilki başardı!

Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu, Süper Lig kariyerinde bir ilki yaşadı.
Yıldız oyuncu, Süper Lig'de en fazla ikili mücadele kazandığı ve çalım attığı maçı Kasımpaşa karşısında oynadı.
22 ikili mücadelenin 15'inden galip ayrılan Ferdi, 7 kez da rakiplerini çalımladı. 12 defa da sahipsiz top kazanan Ferdi, %87.9'da pas isabeti sağladı.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Fenerbahçe ile 35 maça çıkan Ferdi, 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Yıldız ismin adı, birçok Avrupa deviyle anılıyor.
Yıldız oyuncu, Süper Lig'de en fazla ikili mücadele kazandığı ve çalım attığı maçı Kasımpaşa karşısında oynadı.
22 ikili mücadelenin 15'inden galip ayrılan Ferdi, 7 kez da rakiplerini çalımladı. 12 defa da sahipsiz top kazanan Ferdi, %87.9'da pas isabeti sağladı.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Fenerbahçe ile 35 maça çıkan Ferdi, 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Yıldız ismin adı, birçok Avrupa deviyle anılıyor.