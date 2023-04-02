Ferdi Kadıoğlu: 'Sağ bekte çok rahat oynuyorum'

Fenerbahçe'nin milli yıldızı Ferdi Kadıoğlu, oynadığı mevkiilere dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.Sağ bek mevkiinin en rahat olduğu pozisyon olduğunu aktaran Ferdi, "Son yıllarda çok pozisyon değiştirdim. Şu anda en iyi hissettiğim pozisyon sağ bek pozisyonu, çok kez belirtmiştim. Hocamız beni nerede oynatmak isterse oynarım. Solda veya merkezde, ben her pozisyonda oynamaya hazırım. Çünkü oralarda da oynamayı biliyorum ama şu anda favori pozisyonum sağ bek" şeklinde konuştu.Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 35 resmi maça çıkan Ferdi, bu maçlarda 1 gol 3 asist kaydetti.