Ferdi Kadıoğlu: "Sağ bekte çok rahat oynuyorum"

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Ferdi Kadıoğlu: 'Sağ bekte çok rahat oynuyorum'
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02 Nisan 2023 12:47
Fenerbahçe'nin milli yıldızı Ferdi Kadıoğlu, oynadığı mevkiilere dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sağ bek mevkiinin en rahat olduğu pozisyon olduğunu aktaran Ferdi, "Son yıllarda çok pozisyon değiştirdim. Şu anda en iyi hissettiğim pozisyon sağ bek pozisyonu, çok kez belirtmiştim. Hocamız beni nerede oynatmak isterse oynarım. Solda veya merkezde, ben her pozisyonda oynamaya hazırım. Çünkü oralarda da oynamayı biliyorum ama şu anda favori pozisyonum sağ bek" şeklinde konuştu.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 35 resmi maça çıkan Ferdi, bu maçlarda 1 gol 3 asist kaydetti.



 
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