Ferdi Kadıoğlu kaldığı yerden devam ediyor

Yeni teknik direktör Erol Bulut'tan da görevi kapan Ferdi, dün akşamki Çaykur Rizespor karşılaşmasına ilk 11'de başladı.
Orta alanda rakip futbolcuları oldukça yıpratan ve zaman zaman sert faullere maruz kalan Ferdi, istikrarlı görüntüsünü sürdürdü.
Ferdi, sarı kartının bulunması sebebiyle 65. dakikada yerini Sinan Gümüş'e bıraktı.
Orta alanda rakip futbolcuları oldukça yıpratan ve zaman zaman sert faullere maruz kalan Ferdi, istikrarlı görüntüsünü sürdürdü.
Ferdi, sarı kartının bulunması sebebiyle 65. dakikada yerini Sinan Gümüş'e bıraktı.