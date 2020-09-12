Ferdi Kadıoğlu kaldığı yerden devam ediyor

Kanarya'nın genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu, Sarı-Lacivertli formayla geçen sezonun son döneminde ortaya koyduğu başarılı performansla yıldızını parlatmıştı.

Ferdi Kadıoğlu kaldığı yerden devam ediyor
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12 Eylül 2020 13:22
Yeni teknik direktör Erol Bulut'tan da görevi kapan Ferdi, dün akşamki Çaykur Rizespor karşılaşmasına ilk 11'de başladı.

Orta alanda rakip futbolcuları oldukça yıpratan ve zaman zaman sert faullere maruz kalan Ferdi, istikrarlı görüntüsünü sürdürdü.

Ferdi, sarı kartının bulunması sebebiyle 65. dakikada yerini Sinan Gümüş'e bıraktı.



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