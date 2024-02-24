Ferdi Kadıoğlu: "Büyük takımlar son dakikalarda gol atar"

Fenerbahçe'nin milli yıldızı Ferdi Kadıoğlu, 2-1 kazanılan Kasımpaşa maçını değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Ferdi Kadıoğlu: 'Büyük takımlar son dakikalarda gol atar'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Şubat 2024 21:51
Fenerbahçe'nin milli yıldızı Ferdi Kadıoğlu, 2-1 kazanılan Kasımpaşa maçını değerlendirdi.

Oynadığı mevki hakkında konuşan Ferdi, "Solda ya da sağda oynamam fark etmez, takım için her şeyimi veririm. Zor bir maç oldu, çok daha iyi olmamız gereken zamanlar vardı maçta. Daha iyisini yapabilirdik. Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum, iyi oynamadığımız anlarda da bize büyük destek oldular. Bu desteklerini sezon sonuna kadar sürdürmelerini istiyoruz." dedi.

Son dakikalarda atılan gole değinen Ferdi, "Büyük takımlar son dakikalarda gol atar. Biz sürekli olarak baskı yapıyoruz ve rakibi fazlasıyla yoruyoruz. Fenerbahçe gibi büyük takımlar da bundan faydalanıyor ve golleri buluyoruz." sözlerini sarf etti.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery