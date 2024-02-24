Ferdi Kadıoğlu: 'Büyük takımlar son dakikalarda gol atar'

Fenerbahçe'nin milli yıldızı Ferdi Kadıoğlu, 2-1 kazanılan Kasımpaşa maçını değerlendirdi.
Oynadığı mevki hakkında konuşan Ferdi, "Solda ya da sağda oynamam fark etmez, takım için her şeyimi veririm. Zor bir maç oldu, çok daha iyi olmamız gereken zamanlar vardı maçta. Daha iyisini yapabilirdik. Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum, iyi oynamadığımız anlarda da bize büyük destek oldular. Bu desteklerini sezon sonuna kadar sürdürmelerini istiyoruz." dedi.
Son dakikalarda atılan gole değinen Ferdi, "Büyük takımlar son dakikalarda gol atar. Biz sürekli olarak baskı yapıyoruz ve rakibi fazlasıyla yoruyoruz. Fenerbahçe gibi büyük takımlar da bundan faydalanıyor ve golleri buluyoruz." sözlerini sarf etti.
Oynadığı mevki hakkında konuşan Ferdi, "Solda ya da sağda oynamam fark etmez, takım için her şeyimi veririm. Zor bir maç oldu, çok daha iyi olmamız gereken zamanlar vardı maçta. Daha iyisini yapabilirdik. Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum, iyi oynamadığımız anlarda da bize büyük destek oldular. Bu desteklerini sezon sonuna kadar sürdürmelerini istiyoruz." dedi.
Son dakikalarda atılan gole değinen Ferdi, "Büyük takımlar son dakikalarda gol atar. Biz sürekli olarak baskı yapıyoruz ve rakibi fazlasıyla yoruyoruz. Fenerbahçe gibi büyük takımlar da bundan faydalanıyor ve golleri buluyoruz." sözlerini sarf etti.
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