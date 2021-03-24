Ferdi Kadıoğlu ayrılığı düşünüyor

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'nun Hollanda Ligi'ne geri dönmek istediği ortaya çıktı

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Ferdi Kadıoğlu ayrılığı düşünüyor
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24 Mart 2021 11:42
Ferdi Kadıoğlu
Ferdi Kadıoğlu
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu şoku yaşanıyor. Sarı- Lacivertli ekipte bir türlü istediği süreyi alamayan ve genellikle maçların son 10-15 dakikalık bölümünde oyuna giren Ferdi Kadıoğlu'nun Hollanda Ligi'ne geri dönmek istediği öğrenildi.

Fenerbahçe ile 2022 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Ferdi için yönetimin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olmaya başladı.

Sarı lacivertlilerin formasını toplam 57 kez giyen 21 yaşındaki futbolcu, 7 gol atıp 9 asist yaptı.



 


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