Tottenham Menajeri Mauricio Pochettino, Vincent Janssen'in durumu ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu.
Mauricio Pochettino, Fenerbahçe'nin yeniden kadrosuna katmak istediği Vincent Janssen'in planlarında olmadığını dile getirdi.
İngiliz basınına konuşan Pochettino, geçen sezonu kiralık olarak geçiren Janssen ve Onomah'ın durumlarının farklı olduğunu söylerken ''Durumları farklı olan iki oyuncudan bahsediyoruz. Josh (Onomah) gelecek sezon planlarımda var. Janssen için ise durum farklı'' ifadelerini kullandı.
FENERBAHÇE YENİDEN KİRALAMAK İSTİYOR
Fenerbahçe, geçen sezonu da kiralık geçiren Hollandalı golcüyü, bir sezon daha takımda kiralık olarak tutmak istiyor.
Hollandalı oyuncu sakatlıkla boğuştuğu geçen sezon Spor Toto Süper Lig'de oynadığı 16 karşılaşmada 4 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.
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Mauricio Pochettino, Fenerbahçe'nin yeniden kadrosuna katmak istediği Vincent Janssen'in planlarında olmadığını dile getirdi.
İngiliz basınına konuşan Pochettino, geçen sezonu kiralık olarak geçiren Janssen ve Onomah'ın durumlarının farklı olduğunu söylerken ''Durumları farklı olan iki oyuncudan bahsediyoruz. Josh (Onomah) gelecek sezon planlarımda var. Janssen için ise durum farklı'' ifadelerini kullandı.
FENERBAHÇE YENİDEN KİRALAMAK İSTİYOR
Fenerbahçe, geçen sezonu da kiralık geçiren Hollandalı golcüyü, bir sezon daha takımda kiralık olarak tutmak istiyor.
Hollandalı oyuncu sakatlıkla boğuştuğu geçen sezon Spor Toto Süper Lig'de oynadığı 16 karşılaşmada 4 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın