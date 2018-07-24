FENERBAHÇE YENİDEN KİRALAMAK İSTİYOR

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'in durumu ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu.Mauricio Pochettino, Fenerbahçe'nin yeniden kadrosuna katmak istediği Vincent Janssen'in planlarında olmadığını dile getirdi.İngiliz basınına konuşan Pochettino, geçen sezonu kiralık olarak geçirenve'ın durumlarının farklı olduğunu söylerkenifadelerini kullandı.Fenerbahçe, geçen sezonu da kiralık geçiren Hollandalı golcüyü, bir sezon daha takımda kiralık olarak tutmak istiyor.Hollandalı oyuncu sakatlıkla boğuştuğu geçen sezon Spor Toto Süper Lig'de oynadığıfileleri havalandırmayı başardı.