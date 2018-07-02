Fenerbahçe'nin gözdesi Lille ile imzaladı!

Fenerbahçe'nin transferi için uzun zamandır mesai harcadığı ve bonservisi elinde olan Jonathan Bamba, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'e transfer oldu.Fransız ekibinin resmi yayın organından yapılan açıklamaya göre, 22 yaşındaki hucümcu ile 2023'e kadar (5 yıllık) sözleşme imzalandı.Geçtiğimiz sezon Saint Etienne forması giyen Bamba, yeşil-beyazlı ekiple yeni sözleşme imzalamamıştı.Bamba, 2017-2018 sezonu boyunca Saint Etienne forması ile çıktığı 37 karşılaşmada 8 gol 8 asistlik performans göstermişti.