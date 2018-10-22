Fenerbahçe'nin en büyük problemi!

Sivasspor deplasmanındaki puan kaybı ile birlikte Kanarya 15. sıraya demir atarken kulüpte herkesin sahadaki futboldan çok öne çıkardığı problem 'takım olamama' sorunu...İsviçre kampında birlikte yapılan organizasyonlar, rafting turları sonrasında ayrılan isimler ve yerlerine gelen yeni transferlerle birlikte İstanbul'da saha dışı etkinlikler de sürdü. Damien Comolli ve Phillip Cocu'nun önderliğinde yenen yemekler ve paintball organizasyonları, oyuncuları birbirine daha da kenetleyeceği düşünüldü. Ancak dışarıdaki etkinlikler bırakın takımı ortak paydada buluşturmayı her şey her geçen gün daha da kötüye gitti.En son 3 gün önce kadro dışı kalan oyuncuların haricindeki isimler yemekte buluşup moral depolarken bunun da bir faydası olmadı. Oyuncular da Sivasspor maçı sonrasında bu özeleştiriyi yaparken önce saha dışında oluşturulacak dostluk havasının gerekli olduğu da ortak fikir olarak belirlendi.F.Bahçe geride kalan 9 lig maçında 6 gol atarken toplam 13 resmi maçta ise 10 gole ulaşabildi. Geçtiğimiz sezonların aksine gol yollarında büyük sorun yaşayan sarı-lacivertliler geçen yıl Kocaman döneminde ligde 9 haftada 17 gol bulmuştu. Ayrıca Cocu döneminde bir de rekora imza atıp üst üste 3 maçta gol bulamayan Kanarya 20 yıl sonra bu kabusla karşılaştı.Deplasmanda da kötü grafiğini sürdüren F.Bahçe 13 resmi maçın yedisinde dış sahada maça çıkarken sadece 2 gol attı. Takımın forvetleri Soldado ve Frey henüz bu sezon ağları bulamazken yeni transferlerden Slimani 3 kez rakip fileleri sarsmayı başardı.