Son iki sezonda savunmada yaşanan sıkıntıların bedelini ağır ödeyen Fenerbahçe defansı güçlendirmek için kolları sıvamış durumda. Kaliteli iki stoperle kadrosunu takviye etmek isteyen Sarı- Lacivertliler'in gündemine tanıdık bir isim girdi.Alınan bilgilere göre yönetim Palmeiras formasını giyen Gustavo Gomez'le yeniden ilgileniyor. Paraguaylı futbolcu daha önce 2-3 kez gündeme gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.Ocak ayında Palmeiras'a 6 aylık imza atan Gustavo Gomez'in sözleşmesinin bitecek olması işleri kolaylaştıracak. Yönetim 27 yaşındaki savunmacının menajeriyle temas sağlamış durumda.Paraguay Milli Takımı'nın kaptanlığını yapan yıldız futbolcu sert ve mücadeleci oyunu ile tanınıyor. Gustavo Gomez daha önce İtalya'da Milan ve Arjantin'de Lanus formalarını da giydi.Palmeiras formasıyla eski formuna geri dönen Gustavo Gomez 32 resmi maçta forma giydi. 4 de gol atmayı başaran Paraguaylı stoper takımının en istikrarlı isimlerinden birisi oldu.