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Fenerbahçe'nin 4. transferi Bolasie olacak

Fenerbahçe Yönetimi, Everton'ın ardından Yannick Bolasie'yi de büyük oranda ikna etti. Sportif direktör Comolli'nin küçük pürüzleri çözmesinden sonra transferin açıklanması bekleniyor.

Kaynak: Takvim
Fenerbahçe'nin 4. transferi Bolasie olacak
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20 Temmuz 2018 05:06
Transferde şu ana kadar 3 yerli genç yeteneği renklerine bağlayan Fenerbahçe ilk yabancı takviyeyi de yapıyor...

Teknik direktör Phillip Cocu'nun 4-3-3 sisteminde kilit role sahip olan kanat bölgesi için çalışmalar yapan Sarı-Lacivertliler, Yannick Bolasie'yi bitiriyor.

YILLIK ÜCRET TAMAM!
Everton'la 1 yıllık kiralama konusunda anlaşmaya varan Fenerbahçe, Kongolu yıldızla da el sıkışmayı başardı. Tarafların yıllık ücret konusunda mütabakata vardıkları, sportif direktör Damien Comolli'nin aradaki ufak pürüzleri de kısa sürede çözeceği öğrenildi.

RAKAMLAR BELLİ
İngiliz basınına da yansıyan haberlere göre Sarı-Lacivertliler, Everton'a 1 yıllık kiralama karşılığında 2.5 milyon Euro ödeyecek. Bolasie'ye de 3 milyon Euro garanti ücret verilmesi bekleniyor. 29 yaşındaki futbolcu müthiş sürati ve güçlü fiziği ile çok önemli bir yıldız.



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