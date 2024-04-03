Fenerbahçeli taraftardan Ali Koç'a: "Niye çağırdın bizi?"

Fenerbahçe'de önceki gün düzenlenen Olağanüstü Genel Kurul'da bir taraftar ile Ali Koç arasında geçen diyalog sosyal medyada gündem oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçeli taraftardan Ali Koç'a: 'Niye çağırdın bizi?'
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03 Nisan 2024 14:09
Son güncelleme 03 Nisan 2024 14:20
Fenerbahçe'de önceki gün düzenlenen Olağanüstü Genel Kurul'da bir taraftar ile Ali Koç arasında geçen diyalog sosyal medyada gündem oldu.

"NİYE ÇAĞIRDIN BİZİ?"

Sosyal medya platformu X'te paylaşılan videoda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un taraftarların yanın gittiği dakikalarda bir taraftarın kendisine; "Başkan niye çağırdın bizi buraya, başkan? Ligden çekmeyeceksen niye çağırdın bu kadar insanı buraya? Çek başkan vallahi çek ya, yeter ya!" ifadelerini kullandı.

Taraftarın sözleri sonrası o bölgeye yönelen Ali Koç'un, taraftarın sözlerini takip ettiği ancak herhangi bir yanıt vermediği ekrana yansıdı.

 

 
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