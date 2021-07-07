Almanya, Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele edecek kadroyu videoyla açıkladı.
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Max Kruse de listede yer aldı.
Beşiktaş'ın eski futbolcusu olan teknik direktör Stefan Kuntz kadroda Florian Müller, Svend Brodersen, Luca Plogmann, Jordan Torunarigha, David Raum, Benjamin Henrichs, Amos Pieper, Felix Jduokhai, Josha Vagnoman, Maximilian Arnold, Anton Stach, Niklas Dorsch, İsmail Jakobs, Arne Maier, Anton Stach, Max Kruse, Euard Löwen, Marco Richter, Cedric Teuchert'e yer verdi.
23 Temmuz'da başlayacak olimpiyatlarda Almanya, D Grubu'nda Brezilya, Suudi Arabistan ve Fildişi Sahili ile karşılaşacak.
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Max Kruse de listede yer aldı.
Beşiktaş'ın eski futbolcusu olan teknik direktör Stefan Kuntz kadroda Florian Müller, Svend Brodersen, Luca Plogmann, Jordan Torunarigha, David Raum, Benjamin Henrichs, Amos Pieper, Felix Jduokhai, Josha Vagnoman, Maximilian Arnold, Anton Stach, Niklas Dorsch, İsmail Jakobs, Arne Maier, Anton Stach, Max Kruse, Euard Löwen, Marco Richter, Cedric Teuchert'e yer verdi.
23 Temmuz'da başlayacak olimpiyatlarda Almanya, D Grubu'nda Brezilya, Suudi Arabistan ve Fildişi Sahili ile karşılaşacak.