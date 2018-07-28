Fenerbahçe'den Islam Slimani için resmi teklif

HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

BEŞİKTAŞ DA İSTEMİŞTİ

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Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren ve Vincent Janssen'le yeniden anlaşma sağlayan Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi... Sarı-Lacivertliler, Leicester City formasını giyen Islam Slimani için girişimlere başladı. Sportif direktör Damien Comolli, İngiliz kulübüne kiralama teklifinde bulundu.Geçtiğimiz sezon devre arasında Beşiktaş'ın da gündemine gelen Cezayirli forvet, Newcastle United'a kiralanmıştı. 2016 yılında tam 30 milyon Euro karşılığında Sporting Lizbon'dan transfer edilen Slimani, Premier Lig'de beklentileri karşılayamadı. Geçtiğimiz sezon ligde 16 maçta 1 gol atabilen 30 yaşındaki futbolcu, Leicester yönetimi tarafından gözden çıkarıldı. 1.88 boyundaki Slimani son iki sezondaki kötü performansına rağmen önemli bir potansiyel. Ceza sahasında rakipler için çok büyük bir tehdit.F.Bahçe'nin kiralamak istediği Slimani, geçtiğimiz sezonun devre arasında Beşiktaş'ın da gündemine gelmişti.