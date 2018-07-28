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Fenerbahçe'den Islam Slimani için resmi teklif

Sol kanada Andre Ayew'i getiren Fenerbahçe, forvet transferi için gaza bastı. Hedefle Leicester'da istenileni veremeyen İslam Slimanı var.

Kaynak: Takvim
Fenerbahçe'den Islam Slimani için resmi teklif
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28 Temmuz 2018 10:11
Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren ve Vincent Janssen'le yeniden anlaşma sağlayan Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi... Sarı-Lacivertliler, Leicester City formasını giyen Islam Slimani için girişimlere başladı. Sportif direktör Damien Comolli, İngiliz kulübüne kiralama teklifinde bulundu.

HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI
Geçtiğimiz sezon devre arasında Beşiktaş'ın da gündemine gelen Cezayirli forvet, Newcastle United'a kiralanmıştı. 2016 yılında tam 30 milyon Euro karşılığında Sporting Lizbon'dan transfer edilen Slimani, Premier Lig'de beklentileri karşılayamadı. Geçtiğimiz sezon ligde 16 maçta 1 gol atabilen 30 yaşındaki futbolcu, Leicester yönetimi tarafından gözden çıkarıldı. 1.88 boyundaki Slimani son iki sezondaki kötü performansına rağmen önemli bir potansiyel. Ceza sahasında rakipler için çok büyük bir tehdit.

BEŞİKTAŞ DA İSTEMİŞTİ
F.Bahçe'nin kiralamak istediği Slimani, geçtiğimiz sezonun devre arasında Beşiktaş'ın da gündemine gelmişti.



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