  •  
    Sivas, Premier Lig'den flaş TRANSFER yaptı!..
  •  
    F.Bahçe'den Senegalli forvet için teklif gitti!..
  •  
    Galatasaraylı Mariano; "Barça ile görüştüm..."
  •  
    Pepe: "Quaresma beni öldürecek, hata benim"
  •  
    Galatasaray'a 10 yeni Garry Rodrigues adayı

Fenerbahçe'de Yunus Mallı gerçeği ortaya çıktı

Fenerbahçe, Yunus Mallı'nın transferi için oyuncunun kulübü Wolfsburg ile anlaşma zemini yakaladı. Ancak Yunus Mallı, kariyerine Almanya'da devam etmek istediğini ifade ederek Fenerbahçe'nin teklifini reddetti

Kaynak: Haberturk
Fenerbahçe'de Yunus Mallı gerçeği ortaya çıktı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Ocak 2019 13:21
Fenerbahçe transfer döneminde 4 koldan çalışmalarını sürdürürken gündeme milli takımımızın oyuncusu Yunus Mallı da geldi.

Fenerbahçe adına iki yönetici hem kulübü hem de oyuncuyla görüşmek için Almanya'ya giderken, Sarı-Lacivertliler Wolfsburg kulübüyle anlaşma zemini yakaladı.

Teknik direktör Ersun Yanal'ın da çok istediği bir oyuncu olan Yunus ise bu tekliften dolayı çok heyecanlandığı fakat kariyerine şimdilik Almanya'da devam etmek istediğini ifade ederek Fenerbahçe'nin teklifini reddetti. Yunus için tüm şartları seferber eden Fenerbahçe kanadının bu girişimleri ise şu anlık sonuçsuz kaldı.

Tüm bu yaşananlara rağmen ikna çalışmaları sürse de an itibariyle Almanya'dan ayrılmayı düşünmeyen Yunus Mallı'nın iyi bir Fenerbahçe taraftarı olduğu bu yüzden de şimdi olmasa bile bu transferin ilerleyen dönemlerde gerçekleşebileceği öğrenildi.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için