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Fenerbahçe'de satılan kombine ve forma sayısı açıklandı! Rekor...

Fenerbahçe'de, Yüksek Divan Kurulu Temmuz ayı olağan toplantısı gerçekleşirken, satılan kombine ve forma sayısı açıklandı.

Kaynak: Sporx.com
Fenerbahçe'de satılan kombine ve forma sayısı açıklandı! Rekor...
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28 Temmuz 2018 11:27
Fenerbahçe'de satılan kombine ve forma sayısı açıklandı! Fenerbahçe'de, Yüksek Divan Kurulu Temmuz ayı olağan toplantısında, sarı - lacivertli kulübün başkanlık koltuğuna Ali Koç oturduğu andan itibaren satılan forma ve kombine sayısı açıklandı.

Yeni sezon için satışa çıkan 40 bin 446 kombineden 39 bin 226'sının  tükendiği açıklanırken, 82 bin 148 forma satılarak kulüp tarihinin rekoru kırıldı.

ALİ KOÇ, TARAFTARDAN 'SÖZ' ALMIŞTI

Fenerbahçe Spor Kulübü'ne başkan olduktan sonra mazbata töreninde taraftarlarla bir araya gelen ve açıklamalarda bulunan Ali Koç, "Maddi manevi sizi rahat uyutacak fedakarlıkları yapacağız. Rahat olun. Her birimizin çorbada tuzu olacak. Biz elimizi taşın altına koyacağız. Biz, 3 sene sonra kapı kapı sponsor arayan değil, sponsorların kapısına geldiği kulüp olacağız. O zamana kadar da biz gerekli sponsorları bulacağız. İmkanı olan Fenerbahçeliler, siz de bu trene katılın. Taraftarlar satışa çıkardığımız bütün kombineleri alacaktır. Bir tane bile kombine kalmayacaktır. Şimdiden loca talepleri artmaya başladı. Size bir görev daha veriyorum, gelin bir rekora daha imza atalım. Eylül ayından önce bir sezonda sattığımız forma sayısını geçelim. Bugün birden çok üyelik formu imzaladım. Artık risk yok. Benim referansımla üye olabilirsiniz. O risk de kalktı." demişti. 

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