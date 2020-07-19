Fenerbahçe'de korkulan olmadı; Serdar ve Falette

Bu sezon savunmada yaşanan sıkıntılardan canı çok yanan Fenerbahçe'de, Beşiktaş karşılaşması öncesi sevindirici bir gelişme yaşanmıştı.



Sarı- Lacivertliler'de 2 maçlık cezası sona eren Serdar Aziz ve Sivas mücadelesinde sakatlanan Simon Falette, dev kapışma öncesi hazır hale geldi.



Her iki oyuncunun da bu akşam, Kanarya'nın stoper bölgesinde birlikte sahne alması bekleniyor.



