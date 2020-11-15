Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük ile oynadığı hazırlık maçında sarı-lacivertliler adına talihsiz bir an yaşandı. Sarı-lacivertli takımın kalecisi Harun Tekin sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Karşılaşmanın 61. dakikasında Harun Tekin topu arkadaşına vermek isterken araya Jimmy Durmaz girdi. Ceza sahasına topla birlikte giren Jimmy Durmaz'ın ayağı, Harun Tekin'in yüzüne geldi. Acı içinde yerde kalan Harun Tekin sedyeyle ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.
Fenerbahçe YouTube hesabından yapılan yayın sırasında, ilk gelen bilgilere göre Harun Tekin'in elmacık kemiğinde kırık olabileceği duyuruldu.
Karşılaşmanın 61. dakikasında Harun Tekin topu arkadaşına vermek isterken araya Jimmy Durmaz girdi. Ceza sahasına topla birlikte giren Jimmy Durmaz'ın ayağı, Harun Tekin'in yüzüne geldi. Acı içinde yerde kalan Harun Tekin sedyeyle ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.
Fenerbahçe YouTube hesabından yapılan yayın sırasında, ilk gelen bilgilere göre Harun Tekin'in elmacık kemiğinde kırık olabileceği duyuruldu.