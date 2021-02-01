Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi iki isim sınırda

Süper Lig'in 22. haftasını lider tamamlayan Fenerbahçe, 23. haftada salı günü Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak

Haber; Sporx.com
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Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi iki isim sınırda
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01 Şubat 2021 14:32
Süper Lig'in 22. haftasını lider tamamlayan Fenerbahçe, 23. haftada salı günü Atakaş Hatayspor'a konuk olacak.

Fenerbahçe'de Atakaş Hatayspor maçı öncesinde 4 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Serdar Aziz ile Enner Valencia sarı kart görmesi durumunda Galatasaray derbisinde takımdaki yerini alamayacak.



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