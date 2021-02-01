Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi iki isim sınırda

Süper Lig'in 22. haftasını lider tamamlayan Fenerbahçe, 23. haftada salı günü Atakaş Hatayspor'a konuk olacak.
Fenerbahçe'de Atakaş Hatayspor maçı öncesinde 4 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Serdar Aziz ile Enner Valencia sarı kart görmesi durumunda Galatasaray derbisinde takımdaki yerini alamayacak.
Fenerbahçe'de Atakaş Hatayspor maçı öncesinde 4 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Serdar Aziz ile Enner Valencia sarı kart görmesi durumunda Galatasaray derbisinde takımdaki yerini alamayacak.