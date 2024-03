Trendyol Süper Lig'in 28. hafta maçında Fenerbahçe , deplasmanda Hatayspor ile karşılaştı.Mersin Stadyumu'nda oynanan maçı sarı lacivertli takım 2-0 kazandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Osayi Samuel, 40. dakikada Cengiz Ünder kaydetti.Fenerbahçe'de Rodrigo Becao, 10. haftadaki Pendikspor karşılaşmasının ardından ilk kez 11'de yer aldı. 66. dakikada oyuna giren Fred ise 6 maç sonra formasına kavuştu.Sarı lacivertli takım ligde oynadığı son 17 maçta mağlup olmadı. İsmail Kartal'ın öğrencileri ayrıca ligde üst üste 3. galibiyetini aldı.Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 73'e çıkardı. 1 maçı eksik olan Galatasaray'ın 1 puan önünde liderlik koltuğuna oturdu. Hatayspor ise 29 puanda kaldı.Ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe, sahasında Pendikspor ile oynayacak. Hatayspor ise Kayserispor deplasmanına gidecek.Hatayspor'a konuk olan Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, son maça göre ilk 11'de 7 değişiklik yaptı.Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde MKE Ankaragücü'ne 3-0 yenilerek organizasyona veda eden sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, kaleyi İrfan Can Eğribayat yerine yeniden Livakovic'e emanet etti.Mert Müldür, Bonucci, Zajc, Batshuayi ve Krunic'in yedeğe çekildiği, Serdar Aziz'in ise kadroda yer almadığı Fenerbahçe'de, bu oyuncuların yerine Becao, Çağlar, Ferdi, İsmail, Mert Hakan ve Dzeko tercih edildi.Fenerbahçe sahaya Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Szymanski, Cengiz Ünder, Tadic ve Dzeko ilk 11'i ile çıktı.Yedek kulübesinde ise İrfan Can Eğribayat, Bonucci, Oosterwolde, Mert Müldür, Ahmet Necat Aydın, Krunic, Zajc, Fred, Serdar Dursun ve Batshuayi yer aldı.Fenerbahçe'de, sakatlığı bulunan İrfan Can Kahveci ve Joshua King ile sarı kart cezalısı Alexander Djiku kamp kadrosuna dahil edilmedi.Ligdeki son 4 karşılaşmadan 3 mağlubiyet ve 1 beraberlikle ayrılan Hatayspor'da sakatlığı süren Aburjania ile sarı kart cezalısı Kilama kadroda yer almadı.TÜMOSAN Konyaspor'a 2-0 yenildikleri lig maçına göre ilk 11'de geniş rotasyon yapan teknik direktör Volkan Demirel, Fenerbahçe karşısında Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Maksimovic, Recep Burak Yılmaz, Ghoulam, Mehdi, Matondo, Sousa, Rivas, Dele-Bashiru ve Halil Dervişoğlu'na şans verdi.Karşılaşmaya ilgi gösteren taraftarlar, Mersin Stadyumu'ndaki tribünlerin tamamına yakınını doldurdu.Hataysporlu futbolcular sahaya, Vergi Haftası'nı kutladıkları pankartla çıktı.Fenerbahçe 3. dakikada etkili geldi. Ferdi'nin savunma arkasına gönderdiği topu Szymanski iyi kontrol etti. Karşı karşıya pozisyonda kaleci Erce gole izin vermedi.Bu pozisyondan hemen sonra Hatayspor hızlı hücuma çıktı. Boudjemaa'nın ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruş üstten auta gitti.İlk dakikalarda baskısını arttıran Fenerbahçe'de bu kez Ferdi kaleyi yokladı. Sol çaprazdan sol ayağıyla kaleye vuran Ferdi'nin topunu kaleci Erce çıkardı.Fenerbahçe, Osayi Samuel'in 25. dakikada attığı golle öne geçti. Sarı lacivertli takımda soldan savunma arkasına sarkan Dzeko, sol ayağıyla içeri ortaladı. Kale önünde kendini unutturan Osayi düzgün bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.Fenerbahçe golden sonra rakibinin reaksiyon göstermesine izin vermedi. Sarı lacivertli takım öne geçtikten sonra tempoyu da bir müddet düşük tutmaya çalıştı.Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in golüyle farkı 2'ye çıkardı. Sol kanatta topla buluşan Tadic, sol ayağıyla ortayı yaptı. Kale önünde bulunan Cengiz, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Mücadelenin ilk yarısı bu skorla sona erdi.Hatayspor ikinci yarı tehlikeli geldi. 48. dakikada Halil Dervişoğlu, yay üzerinde önünde bulduğu topa gelişine vurdu. Bu top üstten az farkla dışarı gitti.Fenerbahçe farkı arttırmak adına bu dakikalarda yüklenmeye başladı. 55. dakikada Szyamanski'nin sol çaprazdan yaptığı vuruş kaleci Erce'yi geçti. Kaleye yönelen topu Burak Yılmaz çizgiden çıkardı.İkinci yarı tempo biraz daha yüksekti. Bu kez Hatayspor Halil ile gole yaklaştı. Yay üzerinde topu alan Halil, bekletmeden kaleye vurdu. Livakovic köşeyi iyi kapattı ve gole izin vermedi.Fenerbahçe'de son olarak Samsunspor maçında oynayan Fred, 6 maç sonra formasına kavuştu. Brezilyalı oyuncu, Cengiz Ünder'in yerine oyuna dahil oldu.Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Rodrigo Becao, 81. dakikada bir sakatlık yaşadı ve kenara değişiklik işareti yaptı.Fenerbahçe'de Becao yerine Leonardo Bonucci, 82. dakikada oyuna dahil oldu. Becao, Süper Lig'in 10. haftasındaki Pendikspor karşılaşmasında yaşadığı sakatlığın ardından ilk kez sahaya çıkmıştı.Skor avantajını eline geçiren Fenerbahçe, son bölümde temponun yükselmesine izin vermedi. Hatayspor, rakip kaleye yüklenmekte bir hayli zorlandı. Son bölümde ciddi bir pozisyon olmadı ve Fenerbahçe mücadeleyi 2-0 kazandı.3. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Tadic'in ara pasıyla defansın arkasına sarkan Szymanski'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Erce Kardeşler'den döndü.13. dakikada hızla rakip sahaya ilerleyen Ferdi Kadıoğlu, ceza yayı dışından vuruşunu yaptı. Sağ köşeye uzanan kaleci Erce, topu oyun alanına çeldi.24. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına giren Dzeko, meşin yuvarlağı altıpastaki Osayi-Samuel'in önüne bıraktı. Bu oyuncunun vuruşunda, top ağlarla buluştu.40. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Sondan Tadic'in yaptığı ortada, ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Cengiz Ünder gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-2Fenerbahçe, ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi.47. dakikada Hatayspor etkili geldi. Kale sahasında Strandberg'in kafayla indirdiği topla buluşan Halil Dervişoğlu, yakın mesafeden vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı.55. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Ferdi'nin pasıyla defansın arkasına sarkan Szymanski, şutunu çekti. Hataysporlu Recep Burak Yılmaz, Erce'nin yanından kaleye giden topu çizgi önünden çeldi.Fenerbahçe müsabakayı 2-0 kazandı.: Mersin: Atilla Karaoğlan, Cevdet Kömürcüoğlu, Abdullah Bora Özkara: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı (Dk. 46 Strandberg), Maksimovic, Recep Burak Yılmaz, Ghoulam (Dk. 61 Cemali Sertel), Mehdi Boudjemaa (Dk. 69 Ömer Faruk Beyaz), Matondo, Dele-Bashiru (Dk. 61 Doğukan Sinik), Rivas, Pedro, Halil Dervişoğlu (Dk. 79 Dadashov): Livakovic, Osayi-Samuel (Oosterwolde), Becao (Dk. 82 Bonucci), Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 88 Mert Müldür), İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş (Dk. 82 Krunic), Cengiz Ünder (Dk. 65 Fred), Szymanski, Tadic, Dzeko: Dk. 24 Osayi-Samuel, Dk. 40 Cengiz Ünder (Fenerbahçe): Dk. 8 Osayi-Samuel, Dk. 34 Becao, Dk. 78 Oosterwolde, Dk. 90+2 İsmail Yüksek, Dk. 90+4 Çağlar Söyüncü (Fenerbahçe), Dk. 44 Matondo (Hatayspor)