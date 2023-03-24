Fenerbahçe-Zenit maçında tatsız olay

Fenerbahçe taraftarları ile Zenit taraftarları arasında gerginlik yaşandı.
Maçın ilk yarısında Fenerbahçeli taraftarlar arasında bulunan ve alkollü olduktarı öğrenilen Zenit taraftarlarıyla sarı lacivertliler arasında çıkan tartışmaya polis müdahale etti.
Rus taraftar misafir takım tribününe alındı. Olaylar yatışırken başkan Ali Koç, yöneticiler Ahmet Ketenci ve Selahattin Baki taraftarların yanına giderek bilgi aldı.
Maçın ilk yarısında Fenerbahçeli taraftarlar arasında bulunan ve alkollü olduktarı öğrenilen Zenit taraftarlarıyla sarı lacivertliler arasında çıkan tartışmaya polis müdahale etti.
Rus taraftar misafir takım tribününe alındı. Olaylar yatışırken başkan Ali Koç, yöneticiler Ahmet Ketenci ve Selahattin Baki taraftarların yanına giderek bilgi aldı.