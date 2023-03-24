Fenerbahçe-Zenit maçında tatsız olay

Geliri depremzedelere bağışlanacak olan maçta Fenerbahçe taraftarları ile Zenit taraftarları arasında gerginlik yaşandı.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe-Zenit maçında tatsız olay
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24 Mart 2023 08:41
Fenerbahçe taraftarları ile Zenit taraftarları arasında gerginlik yaşandı.

Maçın ilk yarısında Fenerbahçeli taraftarlar arasında bulunan ve alkollü olduktarı öğrenilen Zenit taraftarlarıyla sarı lacivertliler arasında çıkan tartışmaya polis müdahale etti.

Rus taraftar misafir takım tribününe alındı. Olaylar yatışırken başkan Ali Koç, yöneticiler Ahmet Ketenci ve Selahattin Baki taraftarların yanına giderek bilgi aldı. 

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