Fenerbahçe, yeni stoperini buldu!

Şampiyonluk umutlarını zora sokan Fenerbahçe, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler bir süredir yakın takibine aldığı Rodrigo Becao için temasa geçti.



İtalyan basının haberine göre Fenerbahçe oyuncu için 5 milyon euro bonservis önerdi. İtalyan kulübünün ise Becao için 10 milyon euro istediği belirtildi. Oyuncu ile anlaşan Fenerbahçe'nin kulübüyle olan pazarlıklarının sürdüğü aktarıldı.



İki takımın orta noktada anlaşmaya varması beklendiği ifade edildi. Udinese'nin 2024 yılında sözleşmesi sona erecek olan Brezilyalı oyuncusundan yüksek bonservis kazanmayı amaçladığı bildirildi. 27 yaşındaki Brezilyalı savunmacıya Inter'in de ilgisi olduğu belirtildi.



UDINESE'DEN FLAŞ AÇIKLAMA!



Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Rodrigo Becao için Udinese'den açıklama geldi. Udinese teknik heyet sorumlusu Pierpaolo Marino, 'Udinese Tonight' adlı programa konuk olarak takımdaki futbolcuların son durumunu değerlendirdi.



Becao ile sözleşme uzatmak istediklerini fakat oyuncunun kendileriyle görüşmek istememesine şaşırdıklarını ifade eden Marino, "Becao'nun sözleşme uzatmak için masaya oturmaması bizi oldukça şaşırttı. Birkaç haftadır kendisiyle diyalog kurmayı hedefliyorduk. Karşılıklı saygı çerçevesinde diyalog kurmanın yollarını arıyoruz. Aksi takdirde sözleşmesi sona ermeden değerine uygun bir meblağ ile çok sancılı bir transfer düşünmek zorunda kalacağız." ifadelerini kullandı.



BU SEZONKİ PERFORMANSI



Udinese formasıyla bu sezon 28 maça çıkan Becao, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.



