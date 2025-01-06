Fenerbahçe'ye yeni sol bek: Kai Wagner

Fenerbahçe, 27 yaşındaki Alman sol bek Kai Wagner için Philadelphia Union ile transfer görüşmelerine başladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'ye yeni sol bek: Kai Wagner
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06 Ocak 2025 15:58
Son güncelleme 06 Ocak 2025 17:15
Ara transfer döneminde sol bek takviyesi yapmayı planlayan Fenerbahçe için sürpriz bir iddia gündeme geldi.

FENERBAHÇE'NİN YENİ HEDEFİ

Sky'da yer alan habere göre, Fenerbahçe, MLS ekiplerinden Philadelphia Union forması giyen 27 yaşındaki sol bek Kai Wagner ile ilgileniyor.

Fenerbahçe'nin Alman sol bek oyuncusu için görüşmelere başladığı belirtildi.

İSPANYA'DAN DA TALİBİ VAR

Kai Wagner ile Fenerbahçe dışında İspanya'dan da Las Palmas'ın ilgilendiği kaydedildi.

SÖZLEŞMESİNDEKİ MADDE

Kai Wagner'in sözleşmesinde 2 milyon euro'luk serbest kalma bedeli nedeniyle Philadelphia Union'dan ayrılabileceği belirtildi.

Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen Wagner'in kulübüyle sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Kai Wagner, MLS'te bu sezon 1 gol attı ve 10 asist yaptı.

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