Fenerbahçe'ye sürpriz iki isim!

Yeni sezon transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe'de yeni bir iddia gündeme geldi.
A Spor'un haberine göre Fenerbahçe PAOK'un kanat oyuncusu Vlademir Bradonjic'i izlemeye aldığı kaydedildi.
23 yaşındaki Yunan futbolcu bu sezon PAOK B takımı ile 20 maça çıkıp 9 gol 7 asistlik performans sergiledi.
Öte yandan aktarılan haberde Parma'nın Rumen futbolcusu Dennis Mann'in de Fenerbahçe'ye önerildiği belirtildi.
Rumen futbolcunun daha önce Trabzonspor'a önerildiği gündeme gelmişti.
A Spor'un haberine göre Fenerbahçe PAOK'un kanat oyuncusu Vlademir Bradonjic'i izlemeye aldığı kaydedildi.
23 yaşındaki Yunan futbolcu bu sezon PAOK B takımı ile 20 maça çıkıp 9 gol 7 asistlik performans sergiledi.
Öte yandan aktarılan haberde Parma'nın Rumen futbolcusu Dennis Mann'in de Fenerbahçe'ye önerildiği belirtildi.
Rumen futbolcunun daha önce Trabzonspor'a önerildiği gündeme gelmişti.
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