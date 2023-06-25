Fenerbahçe'ye sürpriz iki isim!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe için iki sürpriz futbolcu gündeme geldi. Buna göre sarı-lacivertliler, Vlademir Bradonjic ve Dennis Man'i takibe aldı.

, Fotoğraf; Instagram
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Fenerbahçe'ye sürpriz iki isim!
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25 Haziran 2023 11:39
Yeni sezon transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe'de yeni bir iddia gündeme geldi.

A Spor'un haberine göre Fenerbahçe PAOK'un kanat oyuncusu Vlademir Bradonjic'i izlemeye aldığı kaydedildi. 

23 yaşındaki Yunan futbolcu bu sezon PAOK B takımı ile 20 maça çıkıp 9 gol 7 asistlik performans sergiledi.

Öte yandan aktarılan haberde Parma'nın Rumen futbolcusu Dennis Mann'in de Fenerbahçe'ye önerildiği belirtildi.

Rumen futbolcunun daha önce Trabzonspor'a önerildiği gündeme gelmişti.
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