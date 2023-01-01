Birçok mevkiye takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe'de öncelik sol bek bölgesine verildi.Jorge Jesus, Alioski'nin performansından memnun kalmadı. Al-Ahli'den kiralanan Makedon oyuncu, Portekizli hocanın gözüne giremedi. Takımdaki rotasyonu güçlü tutmak isteyen deneyimli çalıştırıcı, yönetimden sol bek istedi. Bir süredir arayışlarda bulunan Fenerbahçe gözünü Güney Amerika pazarına çevirdi. Bu bölgeye hakim olan Jorge Jesus'un listesindeki isim için harekete geçildi.İşte yaşanan gelişmelerin detayları...Fenerbahçe, Brezilya ekibi Atletico Minerio'nun 21 yaşındaki sol beki Rubens Antonio Dias'i kadrosuna katmak için harekete geçti.Sarı-lacivertliler, sene sonunda sözleşmesi sona erecek oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. İlk amaç transferi devre arasında sonlandırmak.Fenerbahçe'nin futbolcunun menajeri ile temasa geçtiği ve olumlu bir görüşme yaptığı kaydedildi. Rubens Antonio Dias'ın Fenerbahçe'nin transfer teklifine sıcak baktığı kaydedildi. Yönetimin yakın zamanda Brezilya ekibiyle pazarlıklara başlaması bekleniyor. Sarı-lacivertliler, olası yüksek bonserviste Brezilyalı sol bek ile anlaşma yaparak sene sonunda transferi noktalayacak.Sol bek mevkisinde forma giyen Dias, orta saha bölgesinde de görev alabiliyor. 1.78 boyundaki solak futbolcu, güçlü fiziğiyle de dikkatleri üzerinde toplamayı başardı. Rubens, Brezilya'da gelecek vadeden savunma oyuncularından birisi olarak görülüyor. 21 yaşındaki Rubens, hücuma olan katkıları ile ön plana çıkıyor.Rubens Dias, 1 Şubat 2022 yılında Atletico Mineiro'nun A Takımı'na yükseldi. 21 yaşındaki oyuncu, kulübüyle 47 karşılaşmada görev aldı. Bu maçlarda 4 gol kaydetti. 1 de asist yaptı. Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.