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Fenerbahçe'ye Oosterwolde müjdesi!

Fenerbahçe'de sakatlığını atlayan Jayden Oosterwolde, takımla birlikte çalışmalara başladı.

calendar 07 Mayıs 2025 16:38
Haber: AA, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Fenerbahçe'ye Oosterwolde müjdesi!
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 9 Mayıs Cuma günü RAMS Başakşehir'e konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki antrenman salonda core hareketleriyle başladı.

Sahada ısınma ve çabukluk çalışmalarının ardından 2 gruba ayrılan futbolcular, top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

OOSTWERWOLDE GERİ DÖNDÜ!

Daha önce de belirli aralıklarla takımla antrenmana çıkan Jayden Oosterwolde, sakatlığını atlatarak takımla birlikte idmanda yer aldı.

Sakatlığı nedeniyle lisansı askıya alınan Oosterwolde, sezonun kalan bölümünde forma giyemeyecek.

Fenerbahçe, Başakşehir maçının hazırlıklarına perşembe günü devam edecek.

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