Fenerbahçe'ye Olympiakos maçı öncesi iyi haber

Fenerbahçe, Konferans Ligi çeyrek final rövanşında Olympiakos'la oynayacağı maça ideal kadrosuyla çıkacak.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'ye Olympiakos maçı öncesi iyi haber
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17 Nisan 2024 09:06
Son güncelleme 17 Nisan 2024 09:09
Fenerbahçe, Olympiakos ile oynanacak Konferans Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasına ideal 11 ile çıkacak.

Sakatlıktan dönen Cengiz Ünder, Djiku ve King kadroya alınırken ilk maçta sakatlıkları nedeniyle oyuna sonradan giren Ferdi, Fred, İsmail ile Karagümrük maçında kart cezası dolayısıyla forma giyemeyen Szymanski sahada olacak.

Sakatlığı geçmesine rağmen tedbiren Karagümrük karşısında süre almayan Ganalı stoper Djiku da bu maçı hedef seçerek hazırlandı.

HER MAÇIN HiKAYESi FARKLI

Teknik direktör İsmail Kartal da Olympiakos'u eleyerek yarı finale yükseleceklerine inandığını kaydederken şu ifadeleri kullandı:

''Her maçın hikayesi başkadır, evimizde oynayacağımız maçın hikayesi çok farklı olacak. Kendi evimizde çok daha farklı bir F.Bahçe olarak maça başlayacağız. Güçlü oyun anlayışımızı sahaya yansıtacağız. Herhangi bir endişe duymuyorum, evimizde turu geçeceğiz.'' 

 
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