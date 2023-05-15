Fenerbahçe'ye Montella ve Pirlo önerisi

Levent Tüzemen, Sabah'ta Fenerbahçe ile ilgili sorulara cevap verdi. Tüzemen, sarı-lacivertli takımın Jorge Jesus ile yolları ayırması durumunda Vincenzo Montella veya Andrea Pirlo'yu düşünebileceğini söyledi. İşte Tüzemen'in sözleri...
Soru: "Haftanın analizinde Fenerbahçe için Montella ismini önerdiniz. Bu sosyal medyada büyük ilgi gördü. Hatta manşetlere konu oldu. Eğer Fenerbahçe bir hoca değiştirecek ise bu isim neden İtalyan hoca olmalı?"
Levent Tüzemen: "Sayın Başkan Ali Koç, sezon sonu Jorge Jesus ile yollarını ayıracaksa yeni teknik direktör Türk futbolunu ve Türkiye'yi yakından tanıyan, uyum sorunu yaşamayacak Vincenzo Montella ve Andrea Pirlo gibi iki İtalyan hocadan biri olmalı. Montella'nın Adana Demirspor'a göre Fenerbahçe'de daha fazla kaliteli oyuncuyla çalışma şansı olur. Çünkü bu imkanları Başkan Koç, kendisine sağlar. Montella, Adana Demirspor'da keyif veren bir futbol oynatıyor. Pirlo ise Fatih Karagümrük'te İtalyan savunma anlayışı içinde Manchester City ve Barcelona'daki gibi ayağa pas oyununa önem veriyor. İki İtalyan'ın farklı yoğurt yiyişi var ama kim gelirse gelsin Fenerbahçe tribünleri büyük keyif alır."
Soru: "Haftanın analizinde Fenerbahçe için Montella ismini önerdiniz. Bu sosyal medyada büyük ilgi gördü. Hatta manşetlere konu oldu. Eğer Fenerbahçe bir hoca değiştirecek ise bu isim neden İtalyan hoca olmalı?"
Levent Tüzemen: "Sayın Başkan Ali Koç, sezon sonu Jorge Jesus ile yollarını ayıracaksa yeni teknik direktör Türk futbolunu ve Türkiye'yi yakından tanıyan, uyum sorunu yaşamayacak Vincenzo Montella ve Andrea Pirlo gibi iki İtalyan hocadan biri olmalı. Montella'nın Adana Demirspor'a göre Fenerbahçe'de daha fazla kaliteli oyuncuyla çalışma şansı olur. Çünkü bu imkanları Başkan Koç, kendisine sağlar. Montella, Adana Demirspor'da keyif veren bir futbol oynatıyor. Pirlo ise Fatih Karagümrük'te İtalyan savunma anlayışı içinde Manchester City ve Barcelona'daki gibi ayağa pas oyununa önem veriyor. İki İtalyan'ın farklı yoğurt yiyişi var ama kim gelirse gelsin Fenerbahçe tribünleri büyük keyif alır."