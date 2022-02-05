Fenerbahçe'ye Miguel Crespo'dan kötü haber

Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir'i ağırladığı karşılaşmada sarı-lacivertlilere kötü haber geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'ye Miguel Crespo'dan kötü haber
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05 Şubat 2022 19:37
Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir ile oynadığı karşılaşmada sarı-lacivertli takımda bir isim cezalı duruma düştü.

İsmail Kartal'ın Medipol Başakşehir maçında 11'de görevlendirdiği Miguel Crespo, karşılaşmanın 24. dakikasında sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.

Miguel Crespo, Fenerbahçe'nin gelecek hafta Giresunspor ile deplasmanda oynayacağı maçta görev yapamayacak.

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