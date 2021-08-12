Fenerbahçe'ye kriptodan dev gelir

Fenerbahçe, kripto varlık satışından 268 milyon 500 bin TL kazanıldığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'ye kriptodan dev gelir
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12 Ağustos 2021 17:59
Fenerbahçe Futbol AŞ, 268 milyon 500 bin TL'lik kripto varlık satış geliri elde etti.

Fenerbahçe Futbol AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Futbol AŞ, Paribu Teknoloji AŞ ve Stoken Finansal Teknolojiler AŞ ile yapılan sözleşme kapsamında üretilen Fenerbahçe Token ön satış sürecinin sonucu olarak 268 milyon 500 bin TL gelir elde etti.


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