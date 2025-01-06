Şampiyonluk yarışında hata yapmak istemeyen Fenerbahçe, ara transfer döneminde işi sıkı tutmaya hazırlanıyor.
Önemli isimlerle eksik bölgelerini kapatmak isteyen yönetim, teknik direktör Jose Mourinho'nun da transferini çok istediği Joao Felix için ısrarını sürdürüyor.
FENERBAHÇE'YE SICAK BAKIYOR
İngiliz ekibi Chelsea'de fazla forma şansı bulamayan başarılı futbolcu, sezon sonuna kadar Fenerbahçe'de kiralık oynamaya sıcak bakıyor.
MOURINHO ETKİSİ
Vatandaşı Mourinho'nun da Felix'in kararında etkili olduğu öğrenildi.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Chelsea'de bu sezon 17 maça çıkan 25 yaşındaki hücum oyuncusu, 5 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
Önemli isimlerle eksik bölgelerini kapatmak isteyen yönetim, teknik direktör Jose Mourinho'nun da transferini çok istediği Joao Felix için ısrarını sürdürüyor.
FENERBAHÇE'YE SICAK BAKIYOR
İngiliz ekibi Chelsea'de fazla forma şansı bulamayan başarılı futbolcu, sezon sonuna kadar Fenerbahçe'de kiralık oynamaya sıcak bakıyor.
MOURINHO ETKİSİ
Vatandaşı Mourinho'nun da Felix'in kararında etkili olduğu öğrenildi.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Chelsea'de bu sezon 17 maça çıkan 25 yaşındaki hücum oyuncusu, 5 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.