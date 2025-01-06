Fenerbahçe'ye Joao Felix müjdesi!

Chelsea'de forma şansı bulmakta zorlanan Joao Felix, sezon sonuna kadar Fenerbahçe'de kiralık olarak oynamaya sıcak bakıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'ye Joao Felix müjdesi!
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06 Ocak 2025 11:55
Şampiyonluk yarışında hata yapmak istemeyen Fenerbahçe, ara transfer döneminde işi sıkı tutmaya hazırlanıyor.

Önemli isimlerle eksik bölgelerini kapatmak isteyen yönetim, teknik direktör Jose Mourinho'nun da transferini çok istediği Joao Felix için ısrarını sürdürüyor.

FENERBAHÇE'YE SICAK BAKIYOR

İngiliz ekibi Chelsea'de fazla forma şansı bulamayan başarılı futbolcu, sezon sonuna kadar Fenerbahçe'de kiralık oynamaya sıcak bakıyor.

MOURINHO ETKİSİ

Vatandaşı Mourinho'nun da Felix'in kararında etkili olduğu öğrenildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Chelsea'de bu sezon 17 maça çıkan 25 yaşındaki hücum oyuncusu, 5 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.  

 
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