Fenerbahçe'ye İsmail Kartal dokunuşu

Fenerbahçe'de Altay galibiyetinin sevinci yaşanırken, İsmail Kartal alkışları topladı. 2014-15'te 2.17 puan ortalaması yakalayan Kartal yeni dönemine de iyi başladı. 2 maçta 4 puan alan Kanarya güven tazelerken, yarışa da geri döndü.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'ye İsmail Kartal dokunuşu
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21 Ocak 2022 14:12
Vitor Pereira'nın yerine sezon sonuna kadar geçici olarak göreve getirilen 60 yaşındaki çalıştırıcı, iki maçta elde ettiği 4 puanla camiada yaşanan 'kaos ve umutsuzluk' havasına son verdi.

Kısa sürede oyuncuları yeniden motive eden Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, samimi açıklamaları ile taraftarı da arkasına almayı başardı. Pozitif hava Altay karşısında sahaya yansıdı. Takım geriye düşmesine rağmen maçı çevirmeyi bildi. Kartal'ın dikkat çeken bir başka hareketi Mesut Özil'i kulübeye çekmesiydi. Deneyimli hoca, Antalya'da 11'de şans verdiği yıldız ismi, Altay karşısında yedek soyundurdu. Bu hareketiyle 'formayı kariyerli olan değil, çalışan giyer' mesajı verdi. Kartal'ın oyuncu değişiklikleri de etki sağladı. Antalya'da Rossi-Muhammed, Mesut-Nazım hamlesi sonrası Serdar Dursun'un golü geldi. Altay maçında ise devrede Szalai-Sangare, Pelkas-Valencia değişikliği 2. yarıda baskılı oyunla birlikte galibiyeti getirdi. 

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