Fenerbahçe'ye gol kralı önerisi!

Fenerbahçe'nin Portekiz piyasasında etkin bir rol oynaması, menajerlerin sarı-lacivertli kulübe birçok oyuncu önermesinin önünü açtı.

Haber; Fanatik
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Fenerbahçe'ye gol kralı önerisi!
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26 Mayıs 2022 13:31
Fenerbahçe'nin transferde Portekiz pazarında etkin olması, bu ülkeden oyuncuların sık sık önerilmesine neden oluyor. Menajerlerin Fenerbahçe 'ye tavsiye ettiği son isim Joao Carlos.

Bonservisi Crespo'nun eski takımı Estoril'de olan Brezilyalı forvet, kiralandığı Academica'da attığı 17 golle Portekiz 2. Ligi'nin gol kralı oldu.

Yönetime, Carlos'un da aynı Crespo gibi uygun şartlarda transfer edilebileceği mesajı gönderildi. Ancak Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki oyuncuya şimdilik sıcak bakmadığı kaydedildi.



 
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