Fenerbahçe'ye Fred müjdesi!

Fenerbahçe, Brezilyalı yıldızı Fred'e kavuşuyor. Yıldız oyuncu, Türkiye Kupası'ndaki Ankaragücü maçının kadrosunda yer alacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'ye Fred müjdesi!
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26 Şubat 2024 11:03
Son güncelleme 26 Şubat 2024 11:07
Fenerbahçe'de Brezilyalı yıldız Fred, 21 Ocak'taki Samsunspor maçında yaşadığı sakatlığın ardından geçen hafta takımla çalışmaları başlamıştı. İsmail Kartal, risk almamak adına öğrencisini önceki gün Kasımpaşa ile oynanan maçın kadrosuna dahil etmedi.

SAHALARA GERİ DÖNÜYOR

Pazar günü yapılan antrenmanı sorunsuz bir şekilde tamamlayan Fred sahalara dönmeye hazır. Sambacı, Salı günü kupadaki Ankaragücü maçında kadroda olacak.

F.BAHÇE, ANKARAGÜCÜ'NE HAZIRLANIYOR

Yoğun bir fikstüre giren Fenerbahçe'ye durmak yok. Sarı-Lacivertliler, kupada karşılaşacakları Ankaragücü mücadelesinin provalarına pazar günü başladı. Kasımpaşa maçında ilk 11'de görev yapan futbolcular yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise çabukluk hareketlerinin ardından dar alanda çift kale maçlar oynadı. Bireysel çalışmalarda idman tamamlandı. Brezilyalı yıldız Fred'in Türkiye Kupası'ndaki Ankaragücü mücadelesinde kadroda olması bekleniyor. 

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