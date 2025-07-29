Fenerbahçe'ye, Feyenoord öncesi Skriniar müjdesi

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak hazırlık maçında Benfica ile karşılaşan Sarı-lacivertliler, maçın ardından İstanbul'a döndü ve yeni sezonun hazırlıklarını Samandıra'da sürdürmeye devam etti.
Öte yandan transfer çalışmalarına da hız veren Fenerbahçe, Skriniar transferini tamamladı, oyuncunun ne zaman İstanbul'a geleceği belli oldu.
TAPUSU ALINDI
Fenerbahçe'nin her konuda anlaşmaya vardığı Milan Skriniar ilerleyen günlerde İstanbul'a gelerek takım arkadaşlarına katılacak. PSG ile bonservisi konusunda anlaşmaya varan sarı-lacivertliler, 30 yaşındaki stoperin tapusunu almayı başardı.
FEYENOORD MAÇINDA SAHADA
Geçen sezon ara transfer döneminde takıma katılan ve önemli bir katkı sağlayan Slovak oyuncu, imzayı attıktan sonra çalışmalara dahil olacak ve 6 Ağustos'ta Feyenoord ile oynanacak olan Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında forma giyecek.
Öte yandan transfer çalışmalarına da hız veren Fenerbahçe, Skriniar transferini tamamladı, oyuncunun ne zaman İstanbul'a geleceği belli oldu.
TAPUSU ALINDI
Fenerbahçe'nin her konuda anlaşmaya vardığı Milan Skriniar ilerleyen günlerde İstanbul'a gelerek takım arkadaşlarına katılacak. PSG ile bonservisi konusunda anlaşmaya varan sarı-lacivertliler, 30 yaşındaki stoperin tapusunu almayı başardı.
FEYENOORD MAÇINDA SAHADA
Geçen sezon ara transfer döneminde takıma katılan ve önemli bir katkı sağlayan Slovak oyuncu, imzayı attıktan sonra çalışmalara dahil olacak ve 6 Ağustos'ta Feyenoord ile oynanacak olan Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında forma giyecek.