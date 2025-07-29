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Fenerbahçe'ye, Feyenoord öncesi Skriniar müjdesi

Geçen sezonu Fenerbahçe'de kiralık olarak geçiren Milan Skriniar'ın, tekrar sarı-lacivertli formayı giymesi an meselesi.

calendar 29 Temmuz 2025 09:43 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2025 09:45
Haber: Sabah, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe'ye, Feyenoord öncesi Skriniar müjdesi
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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak hazırlık maçında Benfica ile karşılaşan Sarı-lacivertliler, maçın ardından İstanbul'a döndü ve yeni sezonun hazırlıklarını Samandıra'da sürdürmeye devam etti.

Öte yandan transfer çalışmalarına da hız veren Fenerbahçe, Skriniar transferini tamamladı, oyuncunun ne zaman İstanbul'a geleceği belli oldu.

TAPUSU ALINDI


Fenerbahçe'nin her konuda anlaşmaya vardığı Milan Skriniar ilerleyen günlerde İstanbul'a gelerek takım arkadaşlarına katılacak. PSG ile bonservisi konusunda anlaşmaya varan sarı-lacivertliler, 30 yaşındaki stoperin tapusunu almayı başardı.

FEYENOORD MAÇINDA SAHADA

Geçen sezon ara transfer döneminde takıma katılan ve önemli bir katkı sağlayan Slovak oyuncu, imzayı attıktan sonra çalışmalara dahil olacak ve 6 Ağustos'ta Feyenoord ile oynanacak olan Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında forma giyecek.



 
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