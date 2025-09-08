08 Eylül
Cebelitarık-Faroe Adaları
21:45
08 Eylül
Hırvatistan-Karadağ
21:45
08 Eylül
Kosova-İsveç
21:45
08 Eylül
İsviçre-Slovenya
21:45
08 Eylül
Beyaz Rusya-İskoçya
21:45
08 Eylül
Yunanistan-Danimarka
21:45
08 Eylül
İsrail-İtalya
21:45
08 Eylül
Zambia-Fas
0-2
08 Eylül
Mozambik-Bostvana
2-0
08 Eylül
Ekvator Ginesi-Tunus
0-1
08 Eylül
Madagaskar-Çad
3-1
08 Eylül
Malavi-Liberya
2-2
08 Eylül
Uganda-Somali
2-0
08 Eylül
Gana-Mali
22:00

Fenerbahçe'ye Domenico Tedesco için rakip!

Nottingham Forest, teknik direktör Nuno Espirito Santo ile yollarını ayırabilir. İngiliz ekibi, Espirito Santo ile yolların ayrılması durumunda teknik direktörlük görevine Domenico Tedesco'yu getirmek istiyor.

08 Eylül 2025 20:18
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'ye Domenico Tedesco için rakip!




Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun ardından teknik direktör arayışları devam ediyor.

FENERBAHÇE'YE RAKİP ÇIKTI!

Sarı-lacivertlilerde son dönemde öne çıkan adaylardan biri Domenico Tedesco oldu. Ancak Tedesco için Fenerbahçe'ye rakip çıktı.

SANTO YERİNE TEDESCO

Bild'de yer alan habere göre, Nottingham Forest, teknik direktörü Nuno Espirito Santo'dan memnun değil ve İngiliz ekibi, Espirito Santo ile yollarını ayırabilir.

EN GÜÇLÜ ADAY

Nottingham Forest'ın, Santo ile yollarını ayırması durumunda en büyük adayın Tedesco olduğu yazıldı.

Nottingham Forest için daha önce de Jose Mourinho adı gündeme gelmişti.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
