Fenerbahçe'ye Chilwell önerisi!

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığı sonrası sol bek çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
FENERBAHÇE'YE ÖNERİ
İngiltere'den sarı-lacivertliler ile ilgili yeni bir iddia gündeme geldi. İngiliz basınında yer alan habere göre, Chelsea'de yeni sezonda kadroda düşünülmeyen 27 yaşındaki sol bek Ben Chilwell, menajerler tarafından Fenerbahçe'ye önerildi.
KİRALIK OLABİLİR
Chelsea'de kadroda düşünülmeyen Chilwell için kalıcı olmayan bir kiralama seçeneğinin en olası senaryo olduğu ve İngiliz futbolcunun yurt dışında geçici olarak transfer olmaya karşı olmadığı ifade edildi.
Chilwell ile ilgilenen kulüpler için 27 yaşındaki futbolcunun Chelsea'den kazandığı yıllık ücretin bir sorun olduğu kaydedildi. Deneyimli futbolcunun haftada 200 bin sterlinden fazla kazandığı ve olası bir kiralık transferinde Chilwell'in gideceği takım ile Chelsea'nin başarılı sol bekin maaşını ortak ödeyebileceği iddia edildi.
MAAŞA ORTAK ÇÖZÜM
İngiliz futbolcunun takımda kalması halinde ise teknik direktör Enzo Maresca ile bir görüşme yapacağı belirtildi. Chilwell'in takım içinde hala önemli bir oyuncu olarak görüldüğü ancak Chelsea'de devam etmesi durumunda önemli maçların kadrolarında yer almasının beklenmediği öne sürüldü.
Güncel piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösterilen Ben Chilwell'in Chelsea ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
2020 yılından bu yana Chelsea'de forma giyen İngiliz sol bek, Londra temsilcisinde çıktığı 106 maçta 9 gol attı ve 12 asist yaptı.
FENERBAHÇE'YE ÖNERİ
İngiltere'den sarı-lacivertliler ile ilgili yeni bir iddia gündeme geldi. İngiliz basınında yer alan habere göre, Chelsea'de yeni sezonda kadroda düşünülmeyen 27 yaşındaki sol bek Ben Chilwell, menajerler tarafından Fenerbahçe'ye önerildi.
KİRALIK OLABİLİR
Chelsea'de kadroda düşünülmeyen Chilwell için kalıcı olmayan bir kiralama seçeneğinin en olası senaryo olduğu ve İngiliz futbolcunun yurt dışında geçici olarak transfer olmaya karşı olmadığı ifade edildi.
Chilwell ile ilgilenen kulüpler için 27 yaşındaki futbolcunun Chelsea'den kazandığı yıllık ücretin bir sorun olduğu kaydedildi. Deneyimli futbolcunun haftada 200 bin sterlinden fazla kazandığı ve olası bir kiralık transferinde Chilwell'in gideceği takım ile Chelsea'nin başarılı sol bekin maaşını ortak ödeyebileceği iddia edildi.
MAAŞA ORTAK ÇÖZÜM
İngiliz futbolcunun takımda kalması halinde ise teknik direktör Enzo Maresca ile bir görüşme yapacağı belirtildi. Chilwell'in takım içinde hala önemli bir oyuncu olarak görüldüğü ancak Chelsea'de devam etmesi durumunda önemli maçların kadrolarında yer almasının beklenmediği öne sürüldü.
Güncel piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösterilen Ben Chilwell'in Chelsea ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
2020 yılından bu yana Chelsea'de forma giyen İngiliz sol bek, Londra temsilcisinde çıktığı 106 maçta 9 gol attı ve 12 asist yaptı.