Fenerbahçe'ye Boupendza önerisi

Transfer döneminde bir golcü takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'ye tanıdık bir öneri geldi.
Katar basınında yer alan haberde; Al Arabi'de forma giyen ve takımdan ayrılmak isteyen Aaron Boupendza'nın sarı-lacivertlilere önerildiği belirtildi. Fenerbahçe'nin, Hatayspor'da oynadığı dönemde de Gabonlu futbolcu ile ilgilendiği hatırlatılırken, bu kez transferin satın alma opsiyonlu kiralık olarak gerçekleşebileceğinin altı çizildi.
SÜPER LİG'DE GOL KRALI OLDU
2021 yazında Al Arabi'nin 4 milyon 250 bin euro karşılığında kadrosuna kattığı Boupendza'nın, Katar ekibiyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
25 yaşındaki Boupendza, Hatayspor'da oynadığı dönemde 2020-2021 sezonunda 36 maçta attığı 22 golle, gol kralı oldu.
Katar basınında yer alan haberde; Al Arabi'de forma giyen ve takımdan ayrılmak isteyen Aaron Boupendza'nın sarı-lacivertlilere önerildiği belirtildi. Fenerbahçe'nin, Hatayspor'da oynadığı dönemde de Gabonlu futbolcu ile ilgilendiği hatırlatılırken, bu kez transferin satın alma opsiyonlu kiralık olarak gerçekleşebileceğinin altı çizildi.
SÜPER LİG'DE GOL KRALI OLDU
2021 yazında Al Arabi'nin 4 milyon 250 bin euro karşılığında kadrosuna kattığı Boupendza'nın, Katar ekibiyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
25 yaşındaki Boupendza, Hatayspor'da oynadığı dönemde 2020-2021 sezonunda 36 maçta attığı 22 golle, gol kralı oldu.
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