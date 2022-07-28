Fenerbahçe'ye Boupendza önerisi

SÜPER LİG'DE GOL KRALI OLDU





Transfer döneminde bir golcü takviyesi yapmak isteyen'ye tanıdık bir öneri geldi.basınında yer alan haberde; Al Arabi'de forma giyen ve takımdan ayrılmak isteyen'nın sarı-lacivertlilere önerildiği belirtildi.'nin,'da oynadığı dönemde defutbolcu ile ilgilendiği hatırlatılırken, bu kez transferin satın alma opsiyonlu kiralık olarak gerçekleşebileceğinin altı çizildi.2021 yazında Al Arabi'nin 4 milyon 250 bin euro karşılığında kadrosuna kattığı'nın, Katar ekibiyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.25 yaşındaki Boupendza, Hatayspor'da oynadığı dönemde 2020-2021 sezonunda 36 maçta attığı 22 golle, gol kralı oldu.