Fenerbahçe'ye Benfica öncesi Kadıköy'de moral

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta maçında Fenerbahçe, Kocaelispor'u konuk etti.



Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı lacivertliler 3-1'lik skorla kazandı.



FENERBAHÇE, SKRINIAR İLE ÖNE GEÇTİ



Fenerbahçe'nin ilk golü 5. dakikada geldi. Çağlar Söyüncü'nün sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada, Milan Skriniar'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu.



Kocaelispor, Fenerbahçe maçının 49. dakikasında kırmızı kart bekledi.

'ın faulü sonrasıyerde kaldı. Kocaelisporlu futbolcular bu pozisyon sonrası kırmızı kart bekledi. Hakem Mehmet Türkmen ise faul işareti verdi.VAR hakemi Kadir Sağlam'dan da pozisyon için uyarı gelmedi.

22. dakikada Kocaelispor,'in ceza yayı üzerinden kullandığı serbest vuruşla skoru eşitledi: 1-1.Sarı-lacivertliler 51. dakikada yeniden öne geçti.'in ceza yayından çektiği şut savunmadan döndü. Altı pasın sağında topu önünde bulan'ın arka direğe çevirdiği topuağlara gönderdi ve Fenerbahçe 2-1 üstünlük sağladı.Dakikalar 66'yı gösterirken'ın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortaya yükselenkafa vuruşuyla farkı ikiye çıkardı.Talisca'nın 76. dakikada attığı gol, VAR odasından gelen uyarı üzerine incelendi. Pozisyonu monitörden izleyen maçın hakemi Mehmet Türkmen, gol öncesinde Sebastian Szymanski'nin faul yaptığını tespit ederek golü iptal etti.Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele Fenerbahçe'nin 3-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

Bu sonucun ardından Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, puanını 4'e yükseltti.





Kocaelispor ise ligde oynadığı üç maçtan da puan çıkaramadı.





Fenerbahçe, bir sonraki maçında 27 Ağustos Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında Benfica deplasmanına çıkacak. Ardından Süper Lig'de 31 Ağustos Pazar günü Gençlerbirliği'ne konuk olacak.





Kocaelispor ise Süper Lig'in bir sonraki haftasında Kayserispor'u sahasında ağırlayacak.



MOURINHO'DAN İLK 11'DE 4 DEĞİŞİKLİK





Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Kocaelispor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, ilk 11'de 4 değişikliğe gitti.



Portekizli teknik adam, Chobani Stadı'ndaki müsabakada kalede İrfan Can Eğribayat'a şans verirken savunmayı Semedo, Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü üçlüsüyle kurdu.



Orta alanda İsmail Yüksek, Fred, Oğuz Aydın, Anderson Talisca ve Archie Brown'a formayı veren Mourinho, hücumu hattında ise Youssef En-Nesyri ve Jhon Duran'ı ilk 11'de sahaya sürdü.



Benfica karşısında ilk 11'de oynayan isimlerden Mert Müldür, Sebastian Szymanski ve Sofyan Amrabat, Kocaelispor müsabakasında yedekler arasında yer alırken kırmızı kart cezalısı Jayden Oosterwolde, kadroda yer almadı.



NENE KULÜBEDE



Fenerbahçe'nin Salzburg'dan kadrosuna kattığı Dorgeles Nene, Kocaelispor mücadelesine kulübede başladı.



Malili futbolcu, takım arkadaşlarıyla birlikte ısınmaya çıktığında tribünlerden yoğun ilgi gördü.



ALVAREZ TRİBÜNDE



Fenerbahçe'nin yeni transferi Edson Alvares, Kocaelispor müsabakasını tribünden takip etti.



Sarı-lacivertli ekibin West Ham United'tan kadrosuna kattığı 27 yaşındaki Meksikalı oyuncu, dün İstanbul'a gelip bugün sağlık kontrollerinden geçti.



FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK



Fenerbahçe, Kocaelispor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamadı.



Sarı-lacivertlilerde Göztepe maçında kırmızı kart gören Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Rodrigo Becao, Cenk Tosun ve Yusuf Akçiçek, takımlarını yalnız bıraktı.



ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ İLK KEZ



Fenerbahçe'nin milli oyuncularından Çağlar Söyüncü, Kocaelispor karşısında ilk 11'de sahaya çıkarken bu sezon ilk kez süre aldı.



Geçen hafta ligde oynanan Göztepe maçında kadroda yer almayan Çağlar Söyüncü, Avrupa kupalarındaki Feyenoord ve Benfica maçlarında da oyuna dahil olmadı.



KOCAELİSPOR TARAFTARI TRİBÜNLERİ DOLDURDU



Süper Lig'e 16 yıl sonra yükselen Kocaelispor'da taraftarlar, Fenerbahçe deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.



Yeşil-siyahlılar, kendilerine ayrılan tribünün tamamını doldururken takımlarına da maç öncesinde uzun süre tezahürat yapıp futbolcuları tribüne çağırdı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe ile Kocaelispor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.



5. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Kullanılan duran top sonrası soldan rakibinden sıyrılan Çağlar Söyüncü'nün ortasında altı pasın gerisinden Skriniar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.



12. dakikada Oğuz Aydın'ın sağdan ortasında ön direkte Duran'ın topukla şık vuruşunda top yan filelerde kaldı.



17. dakikada ani gelişen Fenerbahçe atağında Fred'in sol çizgiye pasında topla buluşan En-Nesyri, yerden sert şekilde penaltı noktası civarındaki Talisca'yı gördü. Talisca'nın gelişine şutunda top üstten auta gitti.



20. dakikada Fred'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Talisca'nın soluna çektikten sonra sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



22. dakikada Kocaelispor beraberliği buldu. Yay üzerinde kazanılan serbest vuruşta Petkovic, şık bir şutla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.



29. dakikada Talisca'nın çok uzak mesafeden direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta top üst direkten oyun alanını terk etti.



Maçın ilk yarısı, 1-1 eşitlikle sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



51. dakikada Fenerbahçe yeniden öne geçti. İsmail Yüksek'in ceza yayının gerisinden şutunda savunmaya çarpan top, altı pasta Duran'ın önünde kaldı. Duran'ın kaleciyle karşı karşıya durumda sola çıkardığı topun gelişine Brown'un şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-1.



55. dakikada Semedo'nun sağdan etkili ortasında penaltı noktası civarında topun gelişine Brown'un ters ayağıyla şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



62. dakikada Tarkan Serbest'in ceza sahası dışından sert şutunda top yandan auta gitti.



66. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Sağdan Oğuz Aydın'ın ortasına altı pasta iyi yükselen Talisca'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-1.



75. dakikada hızlı gelişen Kocaelispor atağında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Can Keleş'in yakın direğe sert şutunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.



Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.



Stat: Chobani



Hakemler: Mehmet Türkmen, Anıl Usta, Candaş Elbil



Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Semedo (Dk. 68 Mert Müldür), Skriniar, Çağlar Söyüncü, Oğuz Aydın (Dk. 90 Djiku), İsmail Yüksek, Fred (Dk. 84 Amrabat), Brown, Talisca (Dk. 84 İrfan Can Kahveci), Duran (Dk. 68 Szymanski), En-Nesyri



Kocaelispor: Jovanovic, Syrota, Haidara, Tarkan Serbest (Dk. 83 Cihat Çelik), Dijksteel, Show (Dk. 70 Linetty), Appindangoye, Boende (Dk. 46 Tayfur Bingöl), Mendes (Dk. 83 Oğulcan Çağlayan), Can Keleş, Petkovic



Goller: Dk. 5 Skriniar, Dk. 51 Brown, Dk. 66 Talisca (Fenerbahçe), Dk. 22 Petkovic (Kocaelispor)



Sarı kartlar: Dk. 35 Can Keleş, Dk. 46 Tayfur Bingöl, Dk. 55 Show (Kocaelispor), Dk. 59 Semedo (Fenerbahçe)



