20 Kasım
Peterborough-Stockport County
3-0
20 Kasım
Juventude-Cruzeiro
3-3
21 Kasım
Bahia-Fortaleza
2-3
21 Kasım
Corinthians-Sao Paulo
3-1
21 Kasım
Ceara-Internacional
1-2
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Fenerbahçe'ye bedelsiz genç dinamo!

Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Arthur Avom ile ilgileniyor.

calendar 21 Kasım 2025 08:26
Haber: Takvim, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'ye bedelsiz genç dinamo!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Fenerbahçe'nin, ocakta ortaya genç ve dinamik bir takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Fransa 1. Lig ekiplerinden Lorient forması giyen 20 yaşındaki Kamerunlu orta saha Arthur Avom'un, Sarı-Lacivertliler ile adının anılmaya başlandığı iddia edildi.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Piyasa değeri 7 milyon euro seviyesinde olan Avom'un kulübüyle mevcut kontratı yıl sonunda sona eriyor. Fenerbahçe'nin de bu fırsatı değerlendirmek istediği öne sürülüyor.

Kamerun Milli Takımı'nda 8 kez forma giyen ve 1 gol kaydeden Arthur Avom, Fransa'da sergilediği performansla güçlü bir izlenim bırakmış durumda. Genç orta saha, özellikle pas kalitesi ve oyun görüşüyle öne çıkıyor. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.