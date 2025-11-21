Fenerbahçe'ye bedelsiz genç dinamo!

Fenerbahçe'nin, ocakta ortaya genç ve dinamik bir takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Fransa 1. Lig ekiplerinden Lorient forması giyen 20 yaşındaki Kamerunlu orta saha Arthur Avom'un, Sarı-Lacivertliler ile adının anılmaya başlandığı iddia edildi.
SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR
Piyasa değeri 7 milyon euro seviyesinde olan Avom'un kulübüyle mevcut kontratı yıl sonunda sona eriyor. Fenerbahçe'nin de bu fırsatı değerlendirmek istediği öne sürülüyor.
Kamerun Milli Takımı'nda 8 kez forma giyen ve 1 gol kaydeden Arthur Avom, Fransa'da sergilediği performansla güçlü bir izlenim bırakmış durumda. Genç orta saha, özellikle pas kalitesi ve oyun görüşüyle öne çıkıyor.
