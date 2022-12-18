Fenerbahçe'de savunma oyuncusu arayışları sürüyor. Yerli-yabancı birçok alternatif üzerinde duran Kanarya'nın gündemine yeni bir futbolcu daha girdi: Ousmane Diomande…Sarı-lacivertliler, Portekiz 2. Ligi ekiplerinden Mafra'da kiralık oynayan, 2026'ya kadar bonservisi Midtjylland takımında bulunan oyuncu için kısa süre içinde pazarlık masasına oturacak.Fenerbahçe'nin bu transferde iki ciddi rakibi bulunuyor. Portekiz'de ciddi bir piyasa yapan Diomande'yi ülkenin güçlü temsilcileri Porto ve Sporting Lizbon istiyor.Sarı-lacivertli yönetimin gündemine aldığı Ousmane Diomande güçlü fiziğiyle rakip forvetler için adeta bir korku tüneli. 1.90'lık boyu ve 86 kiloluk vücuduyla tam bir güç deposu olan 19 yaşındaki futbolcu geleceğin en önemli stoperleri arasında gösteriliyor. Fenerbahçe bu transfer için Midtjylland ile sıkı bir pazarlığa girişecek. Ancak Portekiz'in iki güçlü ekibi Porto ve Sporting Lizbon'un da bu yarış içinde olması Diomande'nin piyasasını yükseltiyor. Sarı-lacivertliler bu transfer için en doğru şartların oluşmasını bekleyecek.Fenerbahçe'nin stoper adayları içinde ilk hedefi olan Samet Akaydın için de Adana Demirspor ile görüşmeler devam ediyor. Oyuncuyu Galatasaray da istediği için bonservisi 4 milyon euro'nun altına düşmüyor.Sarı-lacivertliler bu transfer için de şartları zorluyor. Fenerbahçe'de yaşanan transfer gelişmeleri taraftarlar tarafından oldukça dikkatle takip ediliyor.Sarı-lacivertli taraftarlar Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde uzun yıllardan sonra şampiyonluk coşkusu yaşamak istiyor. Bu anlamda Jorge Jesus yönetiminde takıma yapılacak takviyeler büyük merak konusu olmuş durumda.