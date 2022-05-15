Önümüzdeki sezon takımı çalıştıracak teknik adamı bir an önce belirlemek için yoğun bir çaba sarf eden Fenerbahçe'de gündemde olan isim Jorge Jesus. Portekizli teknik adamın avukatı ve yardımcısı önümüzdeki hafta İstanbul'a gelerek Başkan Ali Koç ve yönetimle sözleşme detaylarını konuşacak.



Gelen bilgilere göre Fenerbahçe ile Jorge Jesus arasında sözleşmesinin süresi konusunda bir anlaşmazlık ortaya çıktı. Fenerbahçe yönetimi 2 yıllık sözleşmede direnirken, Jorge Jesus'un 1+1 yıllık sözleşme istediği, opsiyon hakkının da kendisine olmasını talep ettiği bildirildi.



Önümüzdeki hafta içinde İstanbul'da yapılacak görüşmede bu detayın öncelikle masaya yatırılacağı da gelen haberler arasında.







