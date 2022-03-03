Fenerbahçe ve Hull City'den hazırlık maçı

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Fenerbahçe ile karşılaşmak istiyor.



İngiliz basınına yansıyan haberlerde Championship ekibinin, yeni sezondan önce Fenerbahçe ile bir hazırlık maçı yapmak istediği ifade edildi.



Medyanın haberinde, Acun Ilıcalı'nın takımın profilini yükseltmek adına bu tarz birçok maç yapmayı planladığı belirtilirken, Fenerbahçe maçının ise İstanbul'da oynanacağı kaydedildi.





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