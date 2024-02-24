Fenerbahçe, VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı!

Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşılaşan Fenerbahçe, uzatma dakikalarında penaltı kazandı.
Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasında oynanan maçın uzatma dakikalarında, Kasımpaşa ceza sahasına gelen top sonrası Fenerbahçeli oyuncular topun Yunus Emre Gedik'in eline çarptığı yönünde itirazlarda bulundu.
Hakem Cihan Aydın, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izledi ve penaltı kararı verdi.
Fenerbahçe'de Michy Batshuayi, penaltıda kaleci Ali Emre'yi geçemedi. Batshuayi, dönen topu ağlara gönderdi.
Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasında oynanan maçın uzatma dakikalarında, Kasımpaşa ceza sahasına gelen top sonrası Fenerbahçeli oyuncular topun Yunus Emre Gedik'in eline çarptığı yönünde itirazlarda bulundu.
Hakem Cihan Aydın, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izledi ve penaltı kararı verdi.
Fenerbahçe'de Michy Batshuayi, penaltıda kaleci Ali Emre'yi geçemedi. Batshuayi, dönen topu ağlara gönderdi.
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