Fenerbahçe, VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı!

Fenerbahçe, Kasımpaşa ile oynadığı maçta uzatma dakikalarında VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı.

Haber; Sporx.com
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Fenerbahçe, VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı!
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24 Şubat 2024 21:01
Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşılaşan Fenerbahçe, uzatma dakikalarında penaltı kazandı.

Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasında oynanan maçın uzatma dakikalarında, Kasımpaşa ceza sahasına gelen top sonrası Fenerbahçeli oyuncular topun Yunus Emre Gedik'in eline çarptığı yönünde itirazlarda bulundu.

Hakem Cihan Aydın, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izledi ve penaltı kararı verdi.

Fenerbahçe'de Michy Batshuayi, penaltıda kaleci Ali Emre'yi geçemedi. Batshuayi, dönen topu ağlara gönderdi.

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