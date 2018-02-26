Fenerbahçe U-19 antrenörü Hasan Kemal Özdemir, sarı - lacivertli takımın altyapısında gelişen oyuncular hakkında BeIN Sports'a özel açıklamalarda bulundu.
Oğuz Kaan Güçtekin, Samed Karakoç ve Yiğithan Güveli gibi genç oyuncuların daha çok şans bulacağını dile getiren Özdemir, yeni Cengiz Ünder'ler çıkacağını da söyledi.
Oğuz Kaan Güçtekin, Samed Karakoç ve Yiğithan Güveli gibi genç oyuncuların daha çok şans bulacağını dile getiren Özdemir, yeni Cengiz Ünder'ler çıkacağını da söyledi.
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Altyapıdaki oyuncuların A Takım'a yükselmesi hakkında konuşan Hasan Kemal Özdemir, "Son zamanlarda üst tarafa çok sayıda oyuncumuz çıktı. Sezon başında 5-6 oyuncu vermiştik, Yiğithan, Oğuz Kaan ve Samed Karakoç kaldı orada şu anda. Üçü de yetenekli oyuncular. Geri dönenler de yetenekli ancak Fenerbahçe'de oynamak zor. Fenerbahçe'de şans bulmaları için daha iyi, daha oturaklı oynamaları lazım. Küçük yaş gruplarında çok yetenekli oyuncularımız var. İnşallah Oğuz Kaan'ı, Samed'i oynatabilirsek orada, onların orada oynadığını gören diğer oyuncularımız daha çok asılacak bu işe" dedi.
"OĞUZ DA SAMED DE TAM FENERBAHÇELİ"
Samed Karakoç ve Oğuz Kaan'ın A Takım'da süre almalarını değerlendiren Özdemir, "Duygularımız çok üst seviyede oluyor onları izlerken. Genç takımdan çıkıp A Takım'da oynarken onları tribünde izlemek keyifli oluyor. İnşallah ikisi de sarı - lacivertli formayı uzun süre terletecekler diye düşünüyorum. İkisi de yetenekli ikisi de karakterli oyuncular. Yaklaşık 10 senedir bizim altyapımızdalar. En alttan bu zamana kadar geldiler, ikisi de tam Fenerbahçeli. Umarım onlar için güzel bir gelecek olur" diyerek genç oyunculara övgülerde bulundu.
"KAPTANLIĞA KADAR GİDER"
Oğuz Kaan'ı yabancı kulüplerin yakından takip etmesi hakkında da konuşan Fenerbahçe U-19 antrenörü, "Oğuz Kaan çok iyi bir ailenin çocuğu, çok karakterli bir çocuk. 12-13 yaşından beri Fenerbahçe'de. Kendisini her sene ilerleterek geldi buralara. Sonunda A Takım'a çıktı ve hak ettiği yerde şu anda. Geleceği olan bir futbolcu. Üst üste 10-15 maç oynadığı zaman onun ne kadar iyi ne kadar kaliteli bir futbolcu olduğunu herkes görecek. Çok soğukkanlı bir futbolcu, her antrenörün isteyeceği tipte bir oyuncu. Daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum, Fenerbahçe'ye daha çok hizmet vereceğini düşünüyorum ben. İnşallah kaptanlığa kadar da gidebilir" cevabını verdi.
"İNŞALLAH CENGİZ ÜNDER GİBİ..."
Gelişmekte olan oyuncuların Türkiye Ligi'nde mi yoksa Avrupa'da mı oynaması gerektiğine de cevap veren Özdemir, "Türkiye Ligi'nde oynadıktan sonra Avrupa'da oynayabilecek potansiyele ulaşabiliyor futbolcularımız. Öncelikle burada, kendi kulüplerinde oynamaları lazım. Burada tecrübe edinmeleri gerekiyor. Roma'ya giden kardeşimiz Cengiz Ünder gibi inşallah, Oğuz Kaan'lar, Yiğithan'lar, Samed'ler de Avrupa'ya gidecek diye düşünüyorum. 15 yaş grubumuzda bir, 19 yaş grubumuzda iki-üç tane yetenkli futbolcularımız var, onların da geleceklerinin çok parlak olduğunu düşünüyorum. Özellikle 15 yaş grubumuzda Ömer Faruk Beyaz var, çok kaliteli, çok değerli bir oyuncumuz. İnşallah bu sene sonunda onu A Takım'a kazandıracağız." ifadelerini kullandı.
"TARAFTAR BASKISI ÇOK YÜKSEK"
Fenerbahçe taraftarının baskısından da bahseden Hasan Kemal Özdemir, "Çok etkileyici bir baskı oluyor. Şükrü Saraçoğlu ve diğer büyük stadyumlardaki o ses insanı çok etkiliyor. Kim etkilenmiyorum derse, biz de dahil yalan söyler. O sahaya çıkınca, yapılan yanlış bir harekette taraftar hemen tepki gösterebilir. Seyirciler de artık futboldan çok iyi anlıyor, kimin doğru, kimin yanlış oynadığının farkındalar" dedi.
"YİĞİTHAN, BENİM ÇALIŞTIKLARIM ARASINDA EN YETENEKLİSİ"
Yiğithan Güveli'nin sakatlığı ile ilgilide değerlendirmelerde bulunan deneyimli antrenör, ""7 senedir Fenebrahçe altyapısındayım. Yiğithan kadar yetenekli bir oyuncumuz yoktu. Yiğithan'ın yetenekleri inanın çoğu futbolcuda yoktur. Çok kaliteli bir oyuncu olacak diye düşünüyorum. Sakatlık dönemini yavaş yavaş atlatıyor inşallah. Fenebahçe'ye çok büyük hizmetleri bulunacak bir futbolcu olduğunu düşünüyorum ben" diye konuştu.
"FENERBAHÇE ÇOK DAHA İYİ OLACAK"
Fenerbahçe'nin futboluna da değinen Özdemir, "Fenerbahçe'nin durumunu herkes kötü olarak nitelendiriyor ama ben öyle düşünmüyorum. Birkaç talihsizlikler oldu sadece, onun haricinde takımın durumu şu anda çok iyi. Futbol olarak belki insanları tatmin etmeyebilir ama skor olarak, netice olarak bulunduğu yeri görüyorsunuz. Daha iyi olacak, daha da öne çıkacak takımımız inşallah, biz inanıyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.
"OĞUZ DA SAMED DE TAM FENERBAHÇELİ"
Samed Karakoç ve Oğuz Kaan'ın A Takım'da süre almalarını değerlendiren Özdemir, "Duygularımız çok üst seviyede oluyor onları izlerken. Genç takımdan çıkıp A Takım'da oynarken onları tribünde izlemek keyifli oluyor. İnşallah ikisi de sarı - lacivertli formayı uzun süre terletecekler diye düşünüyorum. İkisi de yetenekli ikisi de karakterli oyuncular. Yaklaşık 10 senedir bizim altyapımızdalar. En alttan bu zamana kadar geldiler, ikisi de tam Fenerbahçeli. Umarım onlar için güzel bir gelecek olur" diyerek genç oyunculara övgülerde bulundu.
"KAPTANLIĞA KADAR GİDER"
Oğuz Kaan'ı yabancı kulüplerin yakından takip etmesi hakkında da konuşan Fenerbahçe U-19 antrenörü, "Oğuz Kaan çok iyi bir ailenin çocuğu, çok karakterli bir çocuk. 12-13 yaşından beri Fenerbahçe'de. Kendisini her sene ilerleterek geldi buralara. Sonunda A Takım'a çıktı ve hak ettiği yerde şu anda. Geleceği olan bir futbolcu. Üst üste 10-15 maç oynadığı zaman onun ne kadar iyi ne kadar kaliteli bir futbolcu olduğunu herkes görecek. Çok soğukkanlı bir futbolcu, her antrenörün isteyeceği tipte bir oyuncu. Daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum, Fenerbahçe'ye daha çok hizmet vereceğini düşünüyorum ben. İnşallah kaptanlığa kadar da gidebilir" cevabını verdi.
"İNŞALLAH CENGİZ ÜNDER GİBİ..."
Gelişmekte olan oyuncuların Türkiye Ligi'nde mi yoksa Avrupa'da mı oynaması gerektiğine de cevap veren Özdemir, "Türkiye Ligi'nde oynadıktan sonra Avrupa'da oynayabilecek potansiyele ulaşabiliyor futbolcularımız. Öncelikle burada, kendi kulüplerinde oynamaları lazım. Burada tecrübe edinmeleri gerekiyor. Roma'ya giden kardeşimiz Cengiz Ünder gibi inşallah, Oğuz Kaan'lar, Yiğithan'lar, Samed'ler de Avrupa'ya gidecek diye düşünüyorum. 15 yaş grubumuzda bir, 19 yaş grubumuzda iki-üç tane yetenkli futbolcularımız var, onların da geleceklerinin çok parlak olduğunu düşünüyorum. Özellikle 15 yaş grubumuzda Ömer Faruk Beyaz var, çok kaliteli, çok değerli bir oyuncumuz. İnşallah bu sene sonunda onu A Takım'a kazandıracağız." ifadelerini kullandı.
"TARAFTAR BASKISI ÇOK YÜKSEK"
Fenerbahçe taraftarının baskısından da bahseden Hasan Kemal Özdemir, "Çok etkileyici bir baskı oluyor. Şükrü Saraçoğlu ve diğer büyük stadyumlardaki o ses insanı çok etkiliyor. Kim etkilenmiyorum derse, biz de dahil yalan söyler. O sahaya çıkınca, yapılan yanlış bir harekette taraftar hemen tepki gösterebilir. Seyirciler de artık futboldan çok iyi anlıyor, kimin doğru, kimin yanlış oynadığının farkındalar" dedi.
"YİĞİTHAN, BENİM ÇALIŞTIKLARIM ARASINDA EN YETENEKLİSİ"
Yiğithan Güveli'nin sakatlığı ile ilgilide değerlendirmelerde bulunan deneyimli antrenör, ""7 senedir Fenebrahçe altyapısındayım. Yiğithan kadar yetenekli bir oyuncumuz yoktu. Yiğithan'ın yetenekleri inanın çoğu futbolcuda yoktur. Çok kaliteli bir oyuncu olacak diye düşünüyorum. Sakatlık dönemini yavaş yavaş atlatıyor inşallah. Fenebahçe'ye çok büyük hizmetleri bulunacak bir futbolcu olduğunu düşünüyorum ben" diye konuştu.
"FENERBAHÇE ÇOK DAHA İYİ OLACAK"
Fenerbahçe'nin futboluna da değinen Özdemir, "Fenerbahçe'nin durumunu herkes kötü olarak nitelendiriyor ama ben öyle düşünmüyorum. Birkaç talihsizlikler oldu sadece, onun haricinde takımın durumu şu anda çok iyi. Futbol olarak belki insanları tatmin etmeyebilir ama skor olarak, netice olarak bulunduğu yeri görüyorsunuz. Daha iyi olacak, daha da öne çıkacak takımımız inşallah, biz inanıyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.