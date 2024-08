Jose Mourinho'nun yönetimindeki Fenerbahçe , UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Bruno Genesio'nun ekibi Lille takımına 2-1 yenildi.Hainaut Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip Lille, 12. dakikada Jayden Oosterwolde'nin kendi ağlarına gönderdiği top ile öne geçerken, Fenerbahçe'ye beraberliği getiren golü 79. dakikada serbest vuruştan İrfan Can Kahveci kaydetti. Lille'e galibiyeti getiren golü 90+1'de Edon Zhegrova kaydetti.Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükselmek için avantajı rakibine kaptırmış oldu.Turun rövanş maçı 13 Ağustos Salı günü saat 20.00'de Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda oynanacak.Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Lille deplasmanından sürpriz bir ilk 11 tercihinde bulundu.Savunma hattında Osayi-Samuel'in yerine sağ bekte Mert Müldür'e şans veren Mourinho, stoper ikilisinde Djiku'nun yerine Oosterwolde'yi tercih etti.Orta alanda son zamanlardaki performansı eleştirilen Rade Krunic'e ilk 11'de şans veren Jose Mourinho, sol kanatta ise yeni transfer Allan Saint-Maximin'e ilk kez şans verdi ve şu 11'le sahaya çıktı;Livakovic, Mert Müldür, Çağlar, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Krunic, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, Dzeko.Maçın 6. dakikasında Fenerbahçe, Edin Dzeko ile gole yaklaştı. Saint-Maximin'in pasıyla ceza alanında topla buluşan Krunic'in pasında Dzeko tek vuruşla şansını denedi, top yandan auta gitti.DZEKO VE MOURINHO SARI KART GÖRDÜMaçın 9. dakikasında Edin Dzeko'nun rakip savunmacıyla girdiği mücadele sonrası sarı kart gördü. Pozisyona itirazlarda bulunan Jose Mourinho da sarı kart gördü.Maçın 12. dakikasında Lille, 1-0 öne geçti. Sağ kanatta Ferdi'den sıyrılan Tiago Santos'un sert ortası Jayden Oosterwolde'den sekip ağlarla buluştu.Maçın 27. dakikasında Lille etkili geldi. Angel Gomes'in uzak mesafeden vuruşunu Livakovic güçlükle kurtardı.Maçın 31. dakikasında Fenerbahçe gole yaklaştı. İsmail Yüksek'in baskısıyla kazanılan topta kaleci ile karşı karşıya kalan Dzeko'nun vuruşunda kaleci Chevalier gole izin vermedi.Maçın 50. dakikasında uzun topta kaleci ile karşı karşıya kalan Saint-Maximin, aşırtma vuruşta topu ağlara gönderemedi. Seken topu yine önünde bulan Maximin'in vuruşu ağlarla buluşmadı.Maçın 64. dakikasında Lille gole yaklaştı. David'in ortasında yakın mesafeden kaleyi düşünen Haraldsson'un kafa vuruşu Livakovic'de kaldı.Maçın 70. dakikasında Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin ve Dusan Tadic'in yerine oyuna Oğuz Aydın ve İrfan Can Kahveci dahil oldu. Oğuz Aydın, Fenerbahçe formasıyla ilk kez sahaya çıkmış oldu.Fenerbahçe'nin yeni transferi Youssef En-Nesyri, maçın 79. dakikasında Edin Dzeko'nun yerine oyuna girdi ve sarı-lacivertli formayla ilk kez sahaya çıktı.Maçın 79. dakikasında Fenerbahçe, İrfan Can'ın serbest vuruştan attığı gol ile durumu 1-1'e getirdi. Ceza alanı önünde topun başına geçen İrfan Can, müthiş bir vuruş yaptı.Maçın 90+1. dakikasında Lille, Edon Zhegrova'nın attığı gol ile 2-1 öne geçti. Sağ çaprazdan vuruşunu yapan Zhegrova'nın şutu yine savunmaya çarpıp ağlarla buluştu.Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve karşılaşma 2-1 beraberlikle sona erdi.8. dakikada sağ kanattan gelişen Lille atağında Santos, ceza yayı üzerindeki Gomes'e pasını gönderdi. Gomes'in gelişine köşeye şutunda, Livakovic meşin yuvarlağı çeldi.12. dakikada Lille öne geçti. Sağ kanattan ceza sahasına giren Santos'un altıpas içine sert gönderdiği top Fenerbahçe savunmasında Oosterwolde'ye çarpıp ağlara gitti:27. dakikada ev sahibi takım ikinci golüne yaklaştı. Sağ kanattan yapılan ortada Çağlar topu kafa ile ceza sahası dışına gönderdi. Ceza sahası dışındaki Gomes'in gelişine sert şutunda, Livakovic meşin yuvarlağı köşeden çeldi. Sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.31. dakikada Fenerbahçe beraberlik golüne çok yaklaştı. İsmail Yüksek'in presle kazandığı topla kaleci Chevalier ile karşı karşıya kalan Dzeko'nun şutunda, top kaleciden döndü. Ardından savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.36. dakikada Lille sağ kanattan serbest vuruş kazandı. Cabella'nın arka direğe yaptığı ortada Alexsandro kafayı vurdu, Livakovic sağına uzanıp topu kurtardı.47. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Lille savunmasının hatasında rakip ceza sahasında topla buluşan Saint-Maximin'in sol çaprazdan yerden şutunda, kaleci Chevalier ayaklarıyla golü önledi.49. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında kaleciyle karşı karşıya kalan Saint-Maximin'in aşırtma vuruşunda top kaleciden döndü. Meşin yuvarlağı yeniden önünde bulan Saint-Maximin, kaleciyi geçtikten sonra şutunu attı ancak savunmaya çarpan top dışarıya çıktı.64. dakikada gelişen Lille atağında Santos sağ kanattan ceza sahasına girdi, altıpas önüne yaptığı ortada Haraldsson'un kafa vuruşunda, yere de çarpan topu kaleci Livakovic kontrol etti.79. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Lille ceza sahasının önünden kazanılan serbest vuruşta topun başına İrfan Can Kahveci geçti. İrfan, kullandığı frikikte topu filelerle buluşturdu:90+1. dakikada Lille tekrar öne geçti. Hızlı gelişen ev sahibi takımın atağında, Zhegrova Fenerbahçe ceza sahasına girmeden şutunu çekti, Çağlar'ın ayağına çarpıp yükseklik kazanan top ağlara gitti:Karşılaşmayı Lille 2-1 kazandı.HainautIstvan Kovacs, Mihai Marica, George Florin Neacsu (Romanya)Chevalier, Santos (Dk. 86 Sahraoui), Meunier, Alexsandro, Diakite, Andre, Gomes, Haraldsson (Dk. 71 Zhegrova), Gudmundsson, Cabella, David (Dk. 71 Bayo)Livakovic, Mert Müldür, Oosterwolde, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Krunic (Dk. 85 Djiku), Szymanski, İsmail Yüksek, Saint-Maximin (Dk. 70 Oğuz Aydın), Tadic (Dk. 70 İrfan Can Kahveci), Dzeko (Dk. 79 En-Nesyri)Dk. 12 Oosterwolde (Kendi kalesine), Dk. 90+1 Zhegrova (Lille), Dk. 79 İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)Dk. 9 Dzeko, Dk. 45+1 Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Dk. 45+1 Santos (Lille)