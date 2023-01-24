"Fenerbahçe transferden emin!"

Fenerbahçe'nin, Parma'dan kadrosuna katmak istediği Jayden Oosterwolde'nin görüşmelerin devam ettiği ve sarı-lacivertlerin Hollandalı futbolcuyu kadrosuna katacağından emin olduğu belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
Abone Ol
'Fenerbahçe transferden emin!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Ocak 2023 22:15
Fenerbahçe, Parma ile Jayden Oosterwolde için yaptığı transfer görüşmelerine devam ediyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, sarı-lacivertliler, Hollandalı futbolcu için yaptığı görüşmelerde ilerleme kaydetti.

Fenerbahçe'nin, bu transferden artık emin olduğu belirtildi.

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ

Sarı-lacivertliler, Parma'ya son olarak 6.5 milyon euro bonservis ve 1.5 milyon euro bonus önerdi.

Fenerbahçe, Parma ile anlaşma sağlanması halinde 21 yaşındaki futbolcuyla 2027'ye kadar sözleşme imzalamayı planlıyor.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ