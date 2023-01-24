'Fenerbahçe transferden emin!'

Fenerbahçe, Parma ile Jayden Oosterwolde için yaptığı transfer görüşmelerine devam ediyor.



Fabrizio Romano'nun haberine göre, sarı-lacivertliler, Hollandalı futbolcu için yaptığı görüşmelerde ilerleme kaydetti.



Fenerbahçe'nin, bu transferden artık emin olduğu belirtildi.



FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ



Sarı-lacivertliler, Parma'ya son olarak 6.5 milyon euro bonservis ve 1.5 milyon euro bonus önerdi.



Fenerbahçe, Parma ile anlaşma sağlanması halinde 21 yaşındaki futbolcuyla 2027'ye kadar sözleşme imzalamayı planlıyor.





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