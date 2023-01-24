'Fenerbahçe transferden emin!'

Fenerbahçe, Parma ile Jayden Oosterwolde için yaptığı transfer görüşmelerine devam ediyor.
Fabrizio Romano'nun haberine göre, sarı-lacivertliler, Hollandalı futbolcu için yaptığı görüşmelerde ilerleme kaydetti.
Fenerbahçe'nin, bu transferden artık emin olduğu belirtildi.
FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ
Sarı-lacivertliler, Parma'ya son olarak 6.5 milyon euro bonservis ve 1.5 milyon euro bonus önerdi.
Fenerbahçe, Parma ile anlaşma sağlanması halinde 21 yaşındaki futbolcuyla 2027'ye kadar sözleşme imzalamayı planlıyor.
Fabrizio Romano'nun haberine göre, sarı-lacivertliler, Hollandalı futbolcu için yaptığı görüşmelerde ilerleme kaydetti.
Fenerbahçe'nin, bu transferden artık emin olduğu belirtildi.
FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ
Sarı-lacivertliler, Parma'ya son olarak 6.5 milyon euro bonservis ve 1.5 milyon euro bonus önerdi.
Fenerbahçe, Parma ile anlaşma sağlanması halinde 21 yaşındaki futbolcuyla 2027'ye kadar sözleşme imzalamayı planlıyor.
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